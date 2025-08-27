Задержан экс-глава Управления здравоохранения Костанайской области

Суд санкционировал арест бывшего руководителя Управления здравоохранения Костанайской области Данияра Джандаева. Задержание может быть связано с госзакупками, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, вместе с ним в орбите уголовного преследования находится главный врач Карасуской больницы Владимир Голубев.

Было зарегистрировано дело в ЕРДР в отношении ряда должностных лиц системы здравоохранения региона. По данным издания, расследование ведет КНБ, именно туда передана функция Антикоррупционной службы.

"В соответствии со ст.201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. В связи с этим суды информацию не предоставляют. За сведениями по санкциям вы можете обратиться в органы досудебного расследования", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов кратко прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего руководителя управления здравоохранения.

Депутат Александра Сергазинова задала вопрос во время отчета главы региона перед народными избранниками.

"Не могу обойти стороной ситуацию в здравоохранении: уголовное дело, арест Джандаева… А ведь в СМИ давно писали о том, что ситуация в этой сфере неоднозначная и там много нарушений. При этом из бюджета выделяются значительные средства. Кто недорабатывает - депутаты или местная исполнительная власть?" - спросила Сергазинова.

"Оценку дадут прокуратура и правоохранительные органы. Со своей стороны скажу, что именно поэтому Джандаев был снят с должности - были выявлены нарушения и недоработки. Думаю, всем нужно усилить мониторинг в системе здравоохранения, в том числе и депутатам", - прокомментировал Кумар Аксакалов.

Данияр Джандаев был назначен руководителем управления здравоохранения в августе 2022 года. Ранее он возглавлял Костанайскую городскую больницу.

16 июля 2025 года в ведомстве сообщили, что Джандаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переездом и сменой места жительства.

Ранее высокопоставленного чиновника задержала новая служба КНБ в Кызылординской области. В злоупотреблении должностными полномочиями подозревают руководителя территориального департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

Напомним, 30 июня этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Директором Службы по противодействию коррупции был назначен Нуржан Кусаинов.

Позже стало известно, чем будет заниматься новая служба в составе КНБ.

