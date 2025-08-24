Известного блогера арестовали за скандальные видео с непристойными вопросами в Астане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Известного блогера арестовали за скандальные видео с непристойными вопросами в Астане

      Опубликовано:

      Арест блогера
      Арест блогера. Кадр из видео: instagram.com/МВД РК

      В Астане арестовали известного блогера, который задавал непристойные вопросы посетителям в одном из увеселительных заведений столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По информации пресс-службы МВД, известный блогер, совмещавший работу арт-директором увеселительного заведения, решил привлекать внимание публики за счет провокационного контента.

      "В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан.

      В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка", - сказано в сообщении.

      В полиции добавили, что стремление к просмотрам и лайкам "не может оправдать нарушение закона".

      "Все подобные факты будут пресекаться в соответствии с законодательством. Гражданам, ведущим блоги и страницы в социальных сетях, следует помнить, что публикация провокационного и оскорбительного материала может повлечь серьезную ответственность. Интернет не освобождает от соблюдения норм закона и морали",- заявили в МВД.

      Также в августе текущего года мы писали, что казахстанский блогер шантажировал пару семейным видео и вымогал деньги у полицейских.

      В июне этого года подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя блогеры были задержаны стражами порядка в Атырау.

      Ранее в Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге. По данным МВД, мужчина выдавал себя за блогера и обманул четырех человек.

      А в Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с аморальными шутками. Действия пранкеров вызвали у очевидцев сильный испуг и стрессовую реакцию. Инициатору розыгрыша назначили арест сроком на 30 суток, остальным - по 15 суток.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.