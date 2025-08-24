Известного блогера арестовали за скандальные видео с непристойными вопросами в Астане

В Астане арестовали известного блогера, который задавал непристойные вопросы посетителям в одном из увеселительных заведений столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации пресс-службы МВД, известный блогер, совмещавший работу арт-директором увеселительного заведения, решил привлекать внимание публики за счет провокационного контента.

"В сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику. Эти публикации вызвали возмущение горожан.

В результате 33-летний блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что стремление к просмотрам и лайкам "не может оправдать нарушение закона".

"Все подобные факты будут пресекаться в соответствии с законодательством. Гражданам, ведущим блоги и страницы в социальных сетях, следует помнить, что публикация провокационного и оскорбительного материала может повлечь серьезную ответственность. Интернет не освобождает от соблюдения норм закона и морали",- заявили в МВД.

Также в августе текущего года мы писали, что казахстанский блогер шантажировал пару семейным видео и вымогал деньги у полицейских.

В июне этого года подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя блогеры были задержаны стражами порядка в Атырау.

Ранее в Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге. По данным МВД, мужчина выдавал себя за блогера и обманул четырех человек.

А в Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с аморальными шутками. Действия пранкеров вызвали у очевидцев сильный испуг и стрессовую реакцию. Инициатору розыгрыша назначили арест сроком на 30 суток, остальным - по 15 суток.

