Блогеров обвинили в мошенничестве после концерта в Актау

Инвесторы обвинили блогеров в мошенничестве после концерта Aktau Fest 2025 в Актау - они якобы до сих пор не вернули вложенные инвесторами в мероприятия деньги, сообщает Lada.kz.

В Актау 30 июня на стадионе "Жас Канат" состоялся концерт Aktau Fest 2025. Спустя некоторое время после мероприятия группа инвесторов обвинила организаторов и блогеров в мошенничестве.

Издание пишет, что в редакцию обратился один из инвесторов, вложивший значительные средства в организацию концерта Aktau Fest 2025.

По его словам, блогеры привлекли от инвесторов крупные суммы на проведение мероприятия, однако до сих пор не вернули деньги. В распоряжении пострадавших имеются многочисленные доказательства: оригиналы расписок, видеодоверенности, скриншоты переписок, чеки о переводах и другие документы, подтверждающие факт передачи средств.

"Мы доверились публичным людям, рассчитывая на честное сотрудничество. Теперь многие из нас остались без денег. Некоторые инвесторы даже были вынуждены продать своё жильё, чтобы погасить долги", - рассказал он.

Инвестор отметил, что после завершения мероприятия блогеры перестали выходить на связь, не дают комментариев и игнорируют вопросы, касающиеся возврата средств.

По его словам, блогеры получили от инвесторов суммы от 5 до 10 миллионов тенге, пообещав вернуть их с прибылью в 20-30 %. В итоге пострадало порядка 20 человек.

Инвесторы подали заявления в правоохранительные органы и призывают граждан проявлять осторожность при финансовом сотрудничестве с публичными лицами, особенно при отсутствии официальных договоров.

За разъяснениями редакция регионального издания обратилась в департамент полиции региона. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее в Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге. По данным МВД, мужчина выдавал себя за блогера и обманул четырех человек.

В Атырау были задержаны подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя. Один из них оказался местным видеоблогером. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти.

А в Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с аморальными шутками. Действия пранкеров вызвали у очевидцев сильный испуг и стрессовую реакцию. Инициатору розыгрыша назначили арест сроком на 30 суток, остальным - по 15 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.