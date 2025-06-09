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"Выдавал себя за блогера": актюбинца подозревают в мошенничестве на 10 млн тенге

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Мужчина снимает на телефон
Блогер. Иллюстративное фото: Oleksandr Hrytsiv / Getty Images

В Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратились люди, которые стали жертвами обмана.

"Выяснилось, что в конце 2024 года 35-летний мужчина, выдававший себя за блогера, обманул четырех человек. Он обещал одному из них помочь с трудоустройством в детский сад, другому - с получением водительских прав, а третьему - выиграть тендер. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более 10 млн тенге", - рассказали в МВД.

Сейчас ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее стало известно, что в Атырау задержали 33-летнего видеоблогера и 39-летнего жителя города по подозрению в вымогательстве 2 миллионов тенге у предпринимателя. Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

В Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с аморальными шутками. Как сообщили в полиции, действия пранкеров вызвали у случайных людей сильный испуг и стрессовую реакцию.

А блогер из Мангистауской области Азамат Сарсенбаев сообщил, что он был арестован на 20 суток. Его обвиняли в клевете, но сам мужчина считает вердикт несправедливым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253594-vydaval-sebya-za-blogera-aktyubinca-podozrevayut-v-moshennichestve-na-10-mln-tenge/