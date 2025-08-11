jitsu gif
      Казахстанский блогер шантажировал пару семейным видео и вымогал деньги у полицейских

      Опубликовано:

      Наручники
      Наручники. Иллюстративное фото: Ignatiev/Getty Images

      В Усть-Каменогорске вынесли приговор местному блогеру и правозащитнику, которого обвиняли в вымогательстве сразу по 4 эпизодам, передает NUR.KZ со ссылкой на суд ВКО.

      Как рассказали в суде, в Усть-Каменогорске осужден К., который позиционировал себя как блогер, общественный деятель и правозащитник.

      "Используя свой статус и влияние в социальных сетях в корыстных целях, имея при этом широкую аудиторию, прибегая к методам давления, совершил умышленное тяжкое уголовное правонарушение - вымогательство. К. совершил четыре эпизода вымогательства в отношении шестерых потерпевших с 14 июля 2021 года по 27 мая 2025 года", - сказано в публикации.

      По данным суда, 14 июля 2021 года К. требовал от потерпевших У.и О. передачи ему денежных средств в сумме 21 тыс. тенге за удаление из социальных сетей заснятой им на сотовый телефон и выложенной в сеть видеозаписи их семейной ссоры. После получения указанной суммы видеозапись им была удалена.

      В мае 2023 года, выяснив, что потерпевшая Д. не имеет права управления транспортным средством, угрожая вызовом сотрудников дорожной полиции для составления протокола, а также тем, что снимет и выложит в социальные сети видеоролик о нарушении ею ПДД, требовал передачи ему денег. Д. передала ему 140 тыс. тенге.

      "В апреле 2024 года К. разместил видеоролик о поставке Ш. генераторов в школы по завышенной цене, предлагая правоохранительным органам начать по данному факту проверку. Для удаления публикации из Сети, К. требовал от Ш. передачи ему денежных средств в сумме 700 тыс. тенге.

      После того как потерпевший Ш. выполнил его требования, К. удалил компрометирующий Ш. ролик и снял опровержение, где охарактеризовал Ш. как добросовестного предпринимателя", - сказано в сообщении.

      Также в мае 2024 года в Усть-Каменогорске был составлен протокол об административном правонарушении о нарушении ПДД в отношении бывшей супруги К.

      "К. стал преследовать сотрудников полиции, снимать на видеокамеру сотового телефона видеоролики о якобы имеющихся с их стороны нарушениях и размещал их в Сети, а также направлял на канал 102 сообщения о якобы допущенных сотрудниками полиции А и Д. нарушениях. Он требовал, чтобы они оплатили штраф его бывшей супруги, подарили ей букет цветов и принесли извинения.

      В целях прекращения вышеуказанных действий К. потерпевшие А. и Д. выполнили его условия. Действиями К. потерпевшему Д. был причинен материальный ущерб в сумме 5538 тенге, потерпевшему А. - в сумме 5000 тенге",- рассказали в суде.

      Смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого обстоятельствами суд признал наличие у него малолетнего ребенка-инвалида и возмещение материального ущерба потерпевшим.

      Блогера лишили свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

      В июне этого года подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя блогеры были задержаны стражами порядка в Атырау.

      Ранее в Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге. По данным МВД, мужчина выдавал себя за блогера и обманул четырех человек.

      А в Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с аморальными шутками. Действия пранкеров вызвали у очевидцев сильный испуг и стрессовую реакцию. Инициатору розыгрыша назначили арест сроком на 30 суток, остальным - по 15 суток.

