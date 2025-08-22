Казахстанка до сотрясения мозга избила ребенка на детской площадке

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанка до сотрясения мозга избила ребенка на детской площадке

      Опубликовано:

      Иллюстративное фото детской площадки
      Детская площадка. Иллюстративное фото: Aleksandr Potashev / Getty Images

      В Темиртау осудили женщину за умышленное причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, который на детской площадке подрался с ее ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел Темиртауский городской суд. Гражданка обвинялась в умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в отношении заведомо несовершеннолетнего (п.3,8 ч.2 ст.108-1 УК).

      Выяснилось, что женщина находилась на детской игровой площадке во дворе жилого дома в Темиртау вместе со своими двумя несовершеннолетними детьми. Затем она увидела, что ее ребенок борется на детской площадке с другим несовершеннолетним. Казахстанка подбежала к чужому ребенку.

      "Схватив его левой рукой за шейную часть одежды, она начала тащить его по детской площадке, нанесла один удар ладонью правой руки в область его лица, причинив закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, гематомы и ссадины на лице", - установил суд.

      В суде женщина признала свою вину. Кроме того, вина подтверждалась материалами уголовного дела, в частности, видеозаписью камеры видеонаблюдения, показаниями законного представителя потерпевшего, самого несовершеннолетнего потерпевшего, несовершеннолетнего свидетеля, заключением судебно-медицинской экспертизы.

      Законный представитель потерпевшего просила назначить наказание по закону, на усмотрение суда.

      Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал ее чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей.

      Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

      При назначении наказания суд принял во внимание также личность подсудимой, которая по месту жительства и работы характеризуется положительно и впервые привлекалась к уголовной ответственности.

      Приговором суда от 30 июня 2025 года женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев с установлением пробационного контроля.

      Гражданский иск законного представителя потерпевшего удовлетворили частично. Исходя из критериев разумности и справедливости и имущественного положения подсудимой, суд в пользу потерпевшего взыскал 100 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда.

      Приговор суда в законную силу уже вступил.

      Ранее в Таразе на камеру видеонаблюдения попал инцидент в группе детского сада, когда ребенок получил удар неким предметом по голове. В полиции возбудили уголовное дело.

      Также в Сети появилась информация, что в Алматы воспитательницу подозревают в жестоком обращении с ребенком, в результате чего малыш получил рану на лбу. Пост прокомментировали в полиции.

      А в Шымкенте педагога арестовали на 25 суток за избиение школьника, который громко стучал в дверь. Представитель потерпевшего на суде заявила, что тот не простил учителя.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.