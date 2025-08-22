Казахстанка до сотрясения мозга избила ребенка на детской площадке

В Темиртау осудили женщину за умышленное причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, который на детской площадке подрался с ее ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел Темиртауский городской суд. Гражданка обвинялась в умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в отношении заведомо несовершеннолетнего (п.3,8 ч.2 ст.108-1 УК).

Выяснилось, что женщина находилась на детской игровой площадке во дворе жилого дома в Темиртау вместе со своими двумя несовершеннолетними детьми. Затем она увидела, что ее ребенок борется на детской площадке с другим несовершеннолетним. Казахстанка подбежала к чужому ребенку.

"Схватив его левой рукой за шейную часть одежды, она начала тащить его по детской площадке, нанесла один удар ладонью правой руки в область его лица, причинив закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, гематомы и ссадины на лице", - установил суд.

В суде женщина признала свою вину. Кроме того, вина подтверждалась материалами уголовного дела, в частности, видеозаписью камеры видеонаблюдения, показаниями законного представителя потерпевшего, самого несовершеннолетнего потерпевшего, несовершеннолетнего свидетеля, заключением судебно-медицинской экспертизы.

Законный представитель потерпевшего просила назначить наказание по закону, на усмотрение суда.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал ее чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

При назначении наказания суд принял во внимание также личность подсудимой, которая по месту жительства и работы характеризуется положительно и впервые привлекалась к уголовной ответственности.

Приговором суда от 30 июня 2025 года женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев с установлением пробационного контроля.

Гражданский иск законного представителя потерпевшего удовлетворили частично. Исходя из критериев разумности и справедливости и имущественного положения подсудимой, суд в пользу потерпевшего взыскал 100 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда в законную силу уже вступил.

Ранее в Таразе на камеру видеонаблюдения попал инцидент в группе детского сада, когда ребенок получил удар неким предметом по голове. В полиции возбудили уголовное дело.

Также в Сети появилась информация, что в Алматы воспитательницу подозревают в жестоком обращении с ребенком, в результате чего малыш получил рану на лбу. Пост прокомментировали в полиции.

А в Шымкенте педагога арестовали на 25 суток за избиение школьника, который громко стучал в дверь. Представитель потерпевшего на суде заявила, что тот не простил учителя.

