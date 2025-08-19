Ребенку разбили голову в детском саду Тараза

В Таразе на камеру видеонаблюдения попал инцидент в группе детского сада, когда ребенок получил удар неким предметом по голове. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Видео из детского сада опубликовал Telegram-канал "Крис Пи Тараз". Судя по кадрам, у ребенка - рана на волосистой части головы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

"По факту нанесения телесных повреждений воспитаннику одного из детских садов в Таразе возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК", - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия: назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.

Отметим, что по ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.