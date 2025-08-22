Школьника избили из-за стука в дверь: педагога арестовали на 25 суток в Шымкенте
В Шымкенте учителю назначили наказание в виде 25 суток ареста за побои несовершеннолетнего во время проведения урока в школе-гимназии, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о побоях в отношении заведомо несовершеннолетнего (п.8 ч.2 ст.109-1 УК РК) рассмотрели межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.
"Подсудимый в марте 2025 года во время проведения урока в школе-лицее в связи с тем, что потерпевший настойчиво и громко стучал в дверь, действуя умышленно и из чувства раздражения, несколько раз ударил последнего, в результате чего причинил потерпевшему физическую боль", - установил суд.
Вина подсудимого подтверждалась его показаниями, показаниями потерпевших, протоколами осмотра видеозаписи, а также другими доказательствами, собранными по делу.
Прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде ареста. Представитель потерпевшего заявила, что тот не простил подсудимого, и просила суд назначить строгое наказание.
Подсудимый признал вину и просил суд назначить легкое наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд учел наличие смягчающего обстоятельства в виде признание вины. Отягчающие уголовную ответственность обстоятельства по делу установлены не были.
Суд признан подсудимого виновным. Ему назначили наказание в виде ареста на 25 суток. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по п.8 ч.2 ст.109-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором учитель одной из школ в Алматинской области вел себя по отношению к школьникам некорректно. На кадрах видно, как педагог ругается с детьми, а также высказывает детям претензии по поводу родительских жалоб. Инцидент прокомментировали в акимате региона.
