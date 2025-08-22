jitsu gif
      Обвинительный акт зачитали по делу Хасана Касымбаева: он свою вину не признает

      Опубликовано:

      Хасан Касымбаев
      Хасан Касымбаев. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

      Сегодня в Талгарском районном суде продолжили рассматривать дело Хасана Касымбаева и других фигурантов. Прокурор озвучил обвинительный акт, передает МИА "Казинформ".

      По делу проходят 6 человек: Хасан Касымбаев, Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров, а также двое потерпевших.

      Прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинительный акт.

      Вымогательство у бизнесмена

      Так, по первому эпизоду Хасана Касымбаева обвиняют в вымогательстве. По данным следствия, он вместе с двумя знакомыми Сыдыкжановым и Мукашевым в августе 2016 года потребовал 1 млн тенге у предпринимателя Тажиева.

      Мужчина продавал земельные участки в Алматинской области. У него была своя строительная бригада, аптека, Lexus 470 и Toyota Highlander.

      Как сообщил гособвинитель, сначала с бизнесменом Сыдыкжанов и Мукашев встретились возле рынка в Алматы, потом вместе с ним поехали в Талгар, где их на окраине города ждал Касымбаев.

      Он первый нанес предпринимателю удар в область груди. После этого удары по почкам и печени нанес Мукашев. Убедившись, что жертва напугана, злоумышленники заявили, что знают о его аптеке и бизнесе. Они потребовали "проставиться" деньгами за их работу.

      Затем потерпевшего привезли в VIP-кабину одного из кафе в Талгаре, где Касымбаев и Мукашев снова нанесли ему удары в область ног и груди. В результате Тажиев потерял сознание. Когда он пришел в сознание, у него потребовали 1 млн тенге.

      Похищение и избиение спортсмена

      Второй эпизод связан со спортсменом, бойцом и фитнес-тренером Арманом Алимовым.

      Как следует из обвинительного акта, 5 апреля 2020 года группа жителей Талгарского района совершила хулиганство с применением огнестрельного оружия против Калимжанова (еще один подсудимый по делу) и его знакомых. В результате Калимжанов получил ранения. Участников инцидента осудили за хулиганство.

      Через некоторое время Хасан Касымбаев, как считает следствие, узнал от знакомых, что к нападению на Калимжанова мог быть причастен Арман Алимов. Более того, Алимов якобы говорил о том, что "Хасан не является авторитетом". Касымбаев решил организовать его похищение и избиение, считая, что за эти слова он должен "ответить".

      Чтобы осуществить задуманное, он привлек Калимжанова, Актанова, Алиева, Аскарова и Султанбекова. Они хотели схватить Алимова в Талгаре, вывезти его за город и избить. По версии следствия, сам Касымбаев лично руководил их действиями.

      Вечером 17 июня 2021 года подсудимые встретили Алимова возле магазина в Талгаре в медицинских масках. Они напали на потерпевшего и избили. Спортсмен упал, после чего Алиев схватил его сзади за шею и начал душить, в то время как Калимжанов, Актанов и Аскаров продолжили бить его руками и ногами. Когда боец потерял сознание, его насильно погрузили в автомобиль. В салоне тоже избивали.

      Затем потерпевшего вывезли в поле на окраине села Кендала Талгарского района, где снова избили. При этом, по данным обвинения, Султанбеков и Аскаров использовали заранее приготовленные деревянные и металлические предметы, нанося удары по различным частям тела и голове своей жертвы.

      После этого Актанов позвонил Касымбаеву, чтобы все рассказать и получить дальнейшие указания. Тот потребовал снять происходящее на видео и сообщил, что сам приедет на место. Прибыв в поле и убедившись в содеянном, Касымбаев уехал.

      После оглашения обвинительного акта Хасан Касымбаев заявил, что свою вину полностью не признает.

      Напомним, имя Хасана Касымбаева стало известно казахстанцам после убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в соцсетях связывали его с криминальной группировкой "Хуторские". Однако первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

      20 августа по делу начался суд. Хасана Касымбаева обвиняют в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще пять человек. Ранее были озвучены данные о них.

      Также прокурору был заявлен отвод, его удовлетворили. Назгуль Тауекенбай покинула зал заседаний.

