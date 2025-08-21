Казахстанец с долгом улетел в Корею: уголовное дело завели на судоисполнителя

Должник улетел в Южную Корею, как только ограничение на его выезд было снято. Заведено дело о превышении полномочий судоисполнителем, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в производстве государственного судебного исполнителя области Жетісу находилось исполнительное производство о взыскании алиментов.

В рамках исполнительного производства в отношении должника наложили ограничение на выезд за границу.

Через несколько лет судебный исполнитель вернул исполнительный документ взыскателю на основании его заявления для передачи частному судебному исполнителю.

Далее на основании заявления взыскателя он снял ограничение на выезд должника, который беспрепятственно вылетел в Корею, где находится в настоящее время.

"При встречной прокурорской проверке взыскатель дала показания, что она к судебному исполнителю с заявлениями о возвращении исполнительного производства и о снятии ограничения на выезд должника не обращалась, почерк в заявлениях ей не принадлежит", - отметили в ведомстве.

Более того, заявления не могли быть поданы ею, так как она находилась за пределами Казахстана.

Должником задолженность по алиментам не погашена.

Прокуратура области по факту превышения должностных полномочий в отношении судебного исполнителя начала досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса.

Ранее в Жамбылской области защитили права отца, который проживал с ребенком, но из-за ошибки оказался должен по алиментам 3,2 млн тенге. Выяснилось, что ЧСИ неверно определил сумму задолженности, так как не учел изменения в среднемесячной заработной плате.

В Шымкенте бездействие частного судебного исполнителя в отношении должника по алиментам признали незаконным. Выяснилось, что у должника не брали объяснительные, также не определялись места его фактического проживания и работы.

Житель Мангистауской области, задолжавший алименты на 1,6 млн тенге, заплатил 200 тыс. за снятие запрета на выезд и улетел отдыхать в ОАЭ и Узбекистан. По данным прокуратуры, для этого он подделал заявление взыскателя.

