Казахстанец с долгами отдыхал в ОАЭ, заплатив 200 тыс. тенге за снятие запрета на выезд

Житель Мангистауской области, задолжавший алименты на 1,6 млн тенге, заплатил 200 тыс. за снятие запрета на выезд и улетел отдыхать в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, в Казахстане не все отцы помогают своим детям. На сегодня образовалась задолженность на сумму 28 млрд тенге. Должники уклоняются от исполнения судебных решений, скрывают свое имущество и доходы.

По результатам проводимой органами прокуратуры работы за прошлый год в пользу детей была погашена задолженность на 4,6 млрд тенге.

"Выявлено 6 тысяч фактов сокрытия доходов и уклонения от выплат. Должники скрывали доходы от бизнеса и подработок в такси и службах доставки, хранили средства на электронных кошельках, закладывали имущество в ломбарды и продавали его, снимали наличные со счетов и уклонялись от официального трудоустройства", - уточнили в Генеральной прокуратуре.

По результатам работы прокуроры определили масштабы нарушений:

при совокупном долге в 7,5 млрд тенге (за 3 года) обороты должников превысили 16 млрд тенге;

начато 380 досудебных расследований (по фактам уклонения должников от исполнения судебных актов о взыскании алиментов, заработной платы и сумм в доход государства). В суд направили 162 уголовных дела, из которых по 100 делам уже вынесены приговоры;

к административной ответственности привлекли 300 человек, в результате чего взыскано 344 млн тенге.

Вместе с тем на стадии исполнения судебных актов по взысканию задолженностей в интересах детей выявили нарушения закона со стороны частных судебных исполнителей, которые в отношениях с должниками злоупотребляли своими полномочиями.

"Так, в Мангистауской области частный судебный исполнитель за 200 тысяч тенге снял запрет на выезд из страны с должника, злостно уклонявшегося от алиментов. Для этого он подделал заявление взыскателя. Должник, не выплативший своим детям 1,6 млн тенге, спокойно отдыхал в Узбекистане и Арабских Эмиратах", - рассказали в Генеральной прокуратуре.

По данному факту проведено досудебное расследование. В суде ЧСИ полностью признал свою вину в получении незаконного вознаграждения и злоупотреблении полномочиями.

Всего по результатам прокурорских проверок за 2024 год к уголовной ответственности привлекли 10 частных судебных исполнителей. В отношении еще 6 лиц ведутся досудебные расследования, а три уголовных дела находятся на рассмотрении в судах.

Наличие долгов грозит неприятностями. Должнику могут запретить выезд из Казахстана и взыскать имущество. Реестр должников позволяет быстро проверить наличие долгов через портал eGov.kz, Telegram-бот, мобильное приложение eGov mobile или на сайте Министерства юстиции РК по ИИН.

Ранее в ЗКО обнаружили мужчину, который сменил фамилию, а также гражданство с казахстанского на российское, чтобы уклониться от уплаты алиментов. По решению суда ему назначили штраф на сумму свыше 500 тыс. тенге.