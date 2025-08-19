Казахстанец доказал, что ему неверно насчитали долг в 3,2 млн тенге

В Жамбылской области защитили права отца, который проживал с ребенком, но из-за ошибки оказался должен по алиментам 3,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по иску к ЧСИ об отмене постановления об определении задолженности по алиментам и постановления о наложении ареста рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области.

В июне 2025 года постановлением ЧСИ определена задолженность истца по алиментам за период с июня 2022 по июнь 2025 года в размере 3,2 млн тенге. А также был наложен арест на автомашину истца.

Истец пояснил, что ЧСИ незаконно рассчитал задолженность по алиментам, так как сын на протяжении указанного периода проживал с отцом. При этом мужчина на протяжении всего времени оплачивал алименты согласно договоренности с взыскателем.

В суде ответчик иск не признал и пояснил, что все действия законны и обоснованы, так как при расчете задолженности он основывался на сведениях уполномоченного органа.

При проверке расчета задолженности по алиментам суд установил, что ЧСИ неверно определил сумму задолженности.

"В оспариваемом постановлении ответчик не учел изменения в среднемесячной заработной плате с 2022 по 2025 годы. В результате расчет задолженности был произведен с нарушением законодательства", - пояснили в суде.

Ввиду отсутствия задолженности по алиментам, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения иска в полном объеме.

Суд признал незаконными постановления ЧСИ, отменил их и обязал ответчика устранить все юридические последствия, вытекающие из отмененных актов. Также было отменено наложение ареста на имущество истца, что являлось нарушением.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте бездействие частного судебного исполнителя в отношении должника по алиментам признали незаконным. Выяснилось, что у должника не брали объяснительные, также не определялись места его фактического проживания и работы.

В Костанае частного судебного исполнителя осудили за присвоение более 56 млн тенге, которые перечислили ему должники. Мужчина попал под амнистию в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан - ему сократили половину срока лишения свободы.

А в ЗКО ЧСИ из-за долга в 800 тыс. тенге наложил арест на 2 жилых дома, квартиру, 4 земельных участка и авто должника. Это признали незаконным. Суд установил, что с учетом принципа соразмерности надлежало арестовать только часть имущества должника.

