Судоисполнитель из-за своего бездействия оказался в суде в Шымкенте
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В Шымкенте бездействие частного судебного исполнителя в отношении должника по алиментам признали незаконным, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в пользу женщины с мужчины взыскали алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Исполнительное производство с апреля 2023 года находилось у частного судебного исполнителя исполнительного округа.
Женщина в марте 2025 года через региональную палату частных судебных исполнителей Шымкента обратилась с заявлением об определении задолженности должника по алиментам. Также она просила проверить наличие счетов должника в банках второго уровня в настоящее время и направить представление о привлечении его к административной ответственности.
"Как усматривается из материалов исполнительного производства, у должника объяснительные не отбирались, место его фактического проживания и место работы не определялись, взыскание алиментов не производилось, чем нарушены права несовершеннолетнего ребенка", - подчеркнули в суде.
Суд установил, что ЧСИ нарушил принцип своевременности и прозрачности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, язык исполнительного производства, предусмотренные Законом РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", а также принцип защиты прав, свобод и законных интересов истца и ее ребенка.
С учетом этого решением специализированного межрайонного административного суда Шымкента бездействие ЧСИ признали незаконным. Решение уже вступило в законную силу.
Ранее в Костанае частного судебного исполнителя осудили за присвоение более 56 млн тенге, которые перечислили ему должники. Мужчина попал под амнистию в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан - ему сократили половину срока лишения свободы.
А в ЗКО ЧСИ из-за долга в 800 тыс. тенге наложил арест на 2 жилых дома, квартиру, 4 земельных участка и авто должника. Это признали незаконным. Суд установил, что с учетом принципа соразмерности надлежало арестовать только часть имущества должника.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268912-sudoispolnitel-iz-za-svoego-bezdeystviya-okazalsya-v-sude-v-shymkente/
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