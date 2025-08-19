10 млн тенге и 19 тыс. долларов изъяли у павлодарца (видео)
Опубликовано:
У жителя Павлодара, подозреваемого в хранении наркотиков, изъяли более 10 млн тенге и 19 тыс. долларов по месту жительства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции задержали жителя Павлодара. По месту жительства были изъяты крупные суммы денег в национальной и иностранной валюте - более 10 млн тенге и 19 тысяч долларов, а также семена для посева, сотовый телефон и ноутбук.
В селе Кенжеколь обнаружили и изъяли 5 вакуумных упаковок с веществом растительного происхождения, вакуумный упаковщик и электронные весы. Согласно заключению, представленные вещества являются высушенной марихуаной в особо крупном размере.
В ведомстве отметили, что в отношении задержанного проводится досудебное расследование о незаконном хранении в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Его водворили в ИВС УП Павлодара.
Ранее в Восточно-Казахстанской области пресекли дерзкую попытку перебросить крупную партию наркотиков в колонию. В преступлении подозревают рецидивиста, который недавно освободился по УДО.
Также крупную партию наркотика нашли в автомобиле Lexus 350 в области Жетісу. По подозрению в ее перевозке задержали пассажира такси - 28-летнего жителя Алматы.
А в лесу неподалеку от Уральска полицейские задержали двух девушек, у которых нашли свертки с наркотиками. Обыск провели и в арендованной ими квартире. Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2276874-10-mln-tenge-i-19-tys-dollarov-izyali-u-pavlodarca-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах