10 млн тенге и 19 тыс. долларов изъяли у павлодарца (видео)

У жителя Павлодара, подозреваемого в хранении наркотиков, изъяли более 10 млн тенге и 19 тыс. долларов по месту жительства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции задержали жителя Павлодара. По месту жительства были изъяты крупные суммы денег в национальной и иностранной валюте - более 10 млн тенге и 19 тысяч долларов, а также семена для посева, сотовый телефон и ноутбук.

В селе Кенжеколь обнаружили и изъяли 5 вакуумных упаковок с веществом растительного происхождения, вакуумный упаковщик и электронные весы. Согласно заключению, представленные вещества являются высушенной марихуаной в особо крупном размере.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанного проводится досудебное расследование о незаконном хранении в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Его водворили в ИВС УП Павлодара.

Ранее в Восточно-Казахстанской области пресекли дерзкую попытку перебросить крупную партию наркотиков в колонию. В преступлении подозревают рецидивиста, который недавно освободился по УДО.

Также крупную партию наркотика нашли в автомобиле Lexus 350 в области Жетісу. По подозрению в ее перевозке задержали пассажира такси - 28-летнего жителя Алматы.

А в лесу неподалеку от Уральска полицейские задержали двух девушек, у которых нашли свертки с наркотиками. Обыск провели и в арендованной ими квартире. Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания.

