Ехавшего в такси алматинца задержали бойцы спецназа с автоматами (видео)
Крупную партию наркотика нашли в автомобиле Lexus 350 в области Жетісу. По подозрению в ее перевозке задержали пассажира такси, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетісу при взаимодействии с областной прокуратурой в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025" задержали 28-летнего жителя Алматы. Его подозревают в попытке перевезти крупную партию наркотиков на такси.
Оперативно-розыскные мероприятия проводились методом контролируемой поставки по маршруту Алматы - Талдыкорган, по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск.
При досмотре автомобиля Lexus 350, находившегося под управлением водителя такси, в багажном отделении обнаружили белый мешок.
"Внутри находился полиэтиленовый пакет черного цвета, обмотанный скотчем, с порошкообразным растительным веществом зеленого цвета. Изъятое вещество оказалось наркотическим средством "гашиш" общим весом 5 кг 952 гр.", - рассказали в МВД.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия.
Ранее стало известно, что в Астане задержали предполагаемого закладчика. При личном досмотре у жителя столицы нашли 21 сверток с наркотическим веществом. По данным полиции, работу задержанному предложили в Telegram.
В лесу неподалеку от Уральска полицейские задержали двух девушек, у которых нашли свертки с наркотиками. Обыск провели и в арендованной ими квартире. Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Также КНБ провел спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в ВКО. Двух казахстанцев взяли под стражу по подозрению в совершении преступления.
