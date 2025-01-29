Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Обыск провели в доме жителя Жамбылской области, где он жил с женой и детьми (видео)

Опубликовано:

Обыск дома в Жамбылской области
Обыск. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Жителя Жамбылской области подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере в частном доме, где он проживал с тремя детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Жамбылской области начато уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Шу. Он подозревается в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

"Тайники с наркотиками обнаружены во время обыска дома подозреваемого, на прилегающей территории и в хозяйственной постройке", - уточнили в МВД.

Согласно результатам экспертизы, обнаруженное вещество является гашишем весом более двух килограммов и марихуаной высушенной весом более 23 граммов.

"Мужчина хранил наркотики в доме, где проживал вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Отходы, которые остались после переработки наркотиков, он сжигал на территории огорода, несмотря на то, что рядом играли маленькие дети", - рассказали в ведомстве.

На данный момент проводятся следственные действия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За хранение наркотиков в особо крупном размере ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе в Казахстане. По информации КНБ, таким образом был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей страны в Астану.

А в Павлодарской области в пунктах по продаже пищевых приправ обнаружили наркотическое средство под видом кондитерского мака. Как уточнили в прокуратуре, основной целью "бизнеса" являлась реализация смеси мака наркозависимым.

С марта 2025 года в Казахстане изменится уголовное наказание за наркопреступления. Вводится разграничение ответственности для организаторов наркобизнеса и распространителей наркотиков, в том числе закладчиков. Также появится еще одна новая статья для наказания за наркопреступления.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216178-obysk-proveli-v-dome-zhitelya-zhambylskoy-oblasti-gde-on-zhil-s-zhenoy-i-detmi-video/