Обыск провели в доме жителя Жамбылской области, где он жил с женой и детьми (видео)

Жителя Жамбылской области подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере в частном доме, где он проживал с тремя детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Жамбылской области начато уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Шу. Он подозревается в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

"Тайники с наркотиками обнаружены во время обыска дома подозреваемого, на прилегающей территории и в хозяйственной постройке", - уточнили в МВД.

Согласно результатам экспертизы, обнаруженное вещество является гашишем весом более двух килограммов и марихуаной высушенной весом более 23 граммов.

"Мужчина хранил наркотики в доме, где проживал вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Отходы, которые остались после переработки наркотиков, он сжигал на территории огорода, несмотря на то, что рядом играли маленькие дети", - рассказали в ведомстве.

На данный момент проводятся следственные действия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За хранение наркотиков в особо крупном размере ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе в Казахстане. По информации КНБ, таким образом был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей страны в Астану.

А в Павлодарской области в пунктах по продаже пищевых приправ обнаружили наркотическое средство под видом кондитерского мака. Как уточнили в прокуратуре, основной целью "бизнеса" являлась реализация смеси мака наркозависимым.

С марта 2025 года в Казахстане изменится уголовное наказание за наркопреступления. Вводится разграничение ответственности для организаторов наркобизнеса и распространителей наркотиков, в том числе закладчиков. Также появится еще одна новая статья для наказания за наркопреступления.