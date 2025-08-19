Астанчане покупали несуществующие путевки в Бурабай через раскрученную страницу в соцсети

В Астане задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в продаже фиктивных путевок в детский лагерь через соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как указано на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, подозреваемый якобы действовал под логином Zhastar_camp в одной из социальных сетей.

"Предлагая приобрести путевки в детский лагерь, расположенный в зоне отдыха Бурабай, он требовал от клиентов предварительную оплату на банковскую карту, после чего прекращал выходить на связь.

Так, житель столицы, желая отправить своего ребенка на летние каникулы, перевел на счет подозреваемого 120 тыс. тенге. После получения денег мошенник скрылся, перестав выходить на связь. Установлена причастность задержанного примерно к 15 аналогичным эпизодам", - сказано в сообщении.

По данным полиции, также был выявлен еще один факт его участия в совершении подобного правонарушения.

"Полиция призывает граждан проверять достоверность информации о предлагаемых услугах. Не переводите денежные средства незнакомым лицам без подтверждения их надежности. При обнаружении признаков мошенничества незамедлительно обращайтесь в полицию", - добавили в МВД.

Ранее казахстанцы пожаловались на некоторые пансионаты на Алаколе. Несмотря на бронь и предоплату, по приезде отдыхающие обнаружили, что их номера заняты.

В области Жетісу рассмотрели иск казахстанки, заплатившей за отдых на Алаколе 130 тыс. тенге в сутки, но съехавшей раньше срока из-за неудовлетворительных условий проживания. Она потребовала вернуть деньги.

В ВКО вынесли приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 142 млн тенге. Она заключала договоры на отдых за границей.

Отметим, осенью прошлого года в МВД проинформировали, что в южном мегаполисе раскрыли неоднократные факты мошенничества с туристическими путевками. Других потерпевших призвали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.