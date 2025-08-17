Обещал решить вопросы: на "общественника и блогера" подали в суд в Актюбинской области

В суде Мугалжарского района рассмотрели дело по заявлениям четверых местных жителей. С учетом возмещения ущерба пострадавшим, обвиняемого приговорили к ограничению свободы, передает "Диапазон".

Как пишет издание, в Мугалжарском районе после жалоб местных жителей на мужчину, который называл себя блогером и общественным деятелем, завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

"В ходе следствия выяснилось, что он обманул несколько человек. В одном случае он пообещал хозяину продуктового магазина решить вопрос с продажей алкоголя после 23 часов, взял у него один миллион тенге и ожидаемо ничего не решил.

А владельцу автомойки пообещал за 257 тысяч тенге восстановить водительские права. 450 тысяч тенге он взял за обещание устроить мужчину на работу в детский сад", - сообщается в публикации.

По данным авторов, еще одним обманутым оказался предприниматель, который выиграл тендер на обслуживание парка и сквера. Обвиняемый, сообщается в статье, взял у него миллион тенге и пообещал решить вопросы, связанные с несоответствием конкурсной документации квалификационным требованиям.

Обманутые написали заявления на общественника только после того, как поняли, что он не может помочь им.

Дело рассматривали в суде Мугалжарского района. Подсудимый полностью признал свою вину. Еще до приговора все деньги потерпевшим он вернул.

В итоге суд приговорил его за мошенничество к 3 годам ограничения свободы, наказание он будет отбывать на свободе, но с некоторыми ограничениями, резюмируется в статье.

Ранее сообщалось, что инвесторы обвинили блогеров в мошенничестве после концерта Aktau Fest 2025 в Актау - они якобы до сих пор не вернули вложенные инвесторами в мероприятия деньги.

Ранее в Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге. По данным МВД, мужчина выдавал себя за блогера и обманул четырех человек.

В Атырау были задержаны подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя. Один из них оказался местным видеоблогером. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти.

И в области Жетісу рассмотрели уголовное дело в отношении блогера по обвинению в вымогательстве в крупном размере - его приговорили к 6 годам лишения свободы.

