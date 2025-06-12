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Казахстанский блогер получил срок за вымогательство 10 млн тенге

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Задержание в Уштобе
Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Каратальским районным судом области Жетісу рассмотрено уголовное дело в отношении блогера по обвинению в вымогательстве в крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Дело рассматривалось по п.2 ч.3 ст.194 УК.

В суде установлено, что в ноябре 2024 года житель Каратальского района, являясь блогером с 29 тыс. подписчиков, задался преступной целью вымогательства 10 млн тенге у предпринимателя за удаление ранее опубликованных им видеоматериалов на своей странице в Instagram о некачественном строительстве домов, а также угрожал распространением аналогичных материалов, способных нанести урон деловой репутации бизнесмена.

При передаче денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Потерпевший в части наказания согласился с прокурором, а также просил удовлетворить заявленный гражданский иск о взыскании морального вреда и материального ущерба.

Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор. Подсудимый вину не признал, просил его оправдать.

В суде отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями потерпевшего, свидетелей и другими материалами уголовного дела.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности, личность виновного, его поведение до и после совершения правонарушения, обстоятельством, смягчающим его ответственность и наказание, признано наличие малолетних детей, отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда блогер признан виновным по п.2 ч.3 ст.194 УК, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск удовлетворен на сумму 350 тысяч тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в январе этого года в МВД сообщили, что в городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, занимающегося строительством домов для горожан, за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.

В полиции отметили, что подозреваемого задержали при передаче части требуемых денежных средств в сумме 7 млн тенге с поличным.

Другой блогер был задержан в Костанае. Он находился за рулем автомобиля и совершил ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие опьянения. В результате суд назначил мужчине 20 суток ареста и на 7 лет лишил водительских прав.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254809-kazahstanskiy-bloger-poluchil-srok-za-vymogatelstvo-10-mln-tenge/