Спецоперацию провели МВД и ДКНБ в Алматинской области (видео)

В Алматинской области полицейские совместно с ДКНБ обнаружили наркоплантацию: среди кукурузных насаждений росли 233 куста конопли, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора - 2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с ДКНБ провели спецоперацию в Енбекшиказахском районе. В результате был задержан 36-летний местный житель.

При обыске на территории крестьянского хозяйства площадью 4,5 га полицейские обнаружили наркоплантацию: среди кукурузных насаждений произрастали 233 куста конопли. Кроме того, в шалаше изъяли 58 пробирок с семенами марихуаны.

По данным полиции, изъятые растения направлены на судебно-химическую экспертизу. Установлено, что их общая масса превышает 49 кг. Подозреваемый доставлен в отдел полиции города Шелек, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В ведомстве напомнили, что любые действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, влекут строгую уголовную ответственность.

Напомним, ранее также незаконную плантацию обнаружили полицейские в районе Беимбета Майлина в Костанайской области. Мужчину задержали.

До этого в Алматинской области на территории одного из сел обнаружили огромную плантацию площадью 6 гектаров, где рос каннабис. Ее уничтожили.

В Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков.

А в Кокшетау задержали "преступный дуэт". 21-летних жителей Петропавловска подозревают в сбыте синтетических наркотиков - работе наркозакладчиками.

