Покупка семян в интернете закончилась для костанайца задержанием
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Незаконную плантацию обнаружили полицейские в районе Беимбета Майлина в Костанайской области. Мужчину задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений в селе Береговое.
В результате оперативных мероприятий на приусадебном участке подозреваемого обнаружили 13 кустов растений с характерным запахом, предположительно, каннабиса.
"Как установили полицейские, мужчина приобрел семена через интернет и самостоятельно выращивал их в своем огороде", - отметили в ведомстве.
При осмотре жилища также изъяли электронные весы и вещество растительного происхождения, внешне схожее с марихуаной. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие каннабиноидов в организме задержанного.
"По словам мужчины, он выращивал и хранил наркотики исключительно для личного потребления", - рассказали в ДП Костанайской области.
В настоящее время по факту проводится досудебное расследование и назначена соответствующая повторная экспертиза. Она должна установить, являются ли изъятые вещества растительного происхождения со специфическим запахом наркотическим средством, психотропным веществом, их аналогом или прекурсором, а также их точный вес.
За подобное нарушение законодательства костанайцу грозит до двух лет лишения свободы.
В полиции напомнили, что выращивание и хранение наркотических веществ, даже в малых количествах и для личного употребления, является уголовно наказуемым преступлением.
Ранее стало известно, что в Алматинской области на территории одного из сел обнаружили огромную плантацию площадью 6 гектаров, где рос каннабис. Ее уничтожили.
В Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков.
А в Кокшетау задержали "преступный дуэт". 21-летних жителей Петропавловска подозревают в сбыте синтетических наркотиков - работе наркозакладчиками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269998-pokupka-semyan-v-internete-zakonchilas-dlya-kostanayca-zaderzhaniem/
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