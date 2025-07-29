Покупка семян в интернете закончилась для костанайца задержанием

Незаконную плантацию обнаружили полицейские в районе Беимбета Майлина в Костанайской области. Мужчину задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений в селе Береговое.

В результате оперативных мероприятий на приусадебном участке подозреваемого обнаружили 13 кустов растений с характерным запахом, предположительно, каннабиса.

"Как установили полицейские, мужчина приобрел семена через интернет и самостоятельно выращивал их в своем огороде", - отметили в ведомстве.

При осмотре жилища также изъяли электронные весы и вещество растительного происхождения, внешне схожее с марихуаной. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие каннабиноидов в организме задержанного.

"По словам мужчины, он выращивал и хранил наркотики исключительно для личного потребления", - рассказали в ДП Костанайской области.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование и назначена соответствующая повторная экспертиза. Она должна установить, являются ли изъятые вещества растительного происхождения со специфическим запахом наркотическим средством, психотропным веществом, их аналогом или прекурсором, а также их точный вес.

За подобное нарушение законодательства костанайцу грозит до двух лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что выращивание и хранение наркотических веществ, даже в малых количествах и для личного употребления, является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее стало известно, что в Алматинской области на территории одного из сел обнаружили огромную плантацию площадью 6 гектаров, где рос каннабис. Ее уничтожили.

В Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков.

А в Кокшетау задержали "преступный дуэт". 21-летних жителей Петропавловска подозревают в сбыте синтетических наркотиков - работе наркозакладчиками.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.