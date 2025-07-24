Астанчанин организовал "склад" у себя в квартире и попал под уголовную статью

В Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в Астане задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к хранению и распространению наркотических средств.

"Во дворе одного из жилых комплексов столицы подозреваемый был задержан с поличным. При обыске его квартиры полицейские обнаружили и изъяли: 5 пластиковых тар с порошкообразным веществом, 2 контейнера с таблетками (более 500 штук), 70 свертков и два пакета с веществом белого цвета со специфическим запахом, пластиковую бутылку с жидкостью, внешне напоминающей масло", - сообщили в полиции.

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "меткатинон" (эфедрон) общим весом более 6 кг.

"Установлено, что задержанный выполнял функцию "склада" для интернет-магазина, распространяющего наркотики через онлайн-ресурсы. По его словам, он получал задания от оператора в сети, а вознаграждение - в криптовалюте", - пояснили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в специальный приемник, после чего будет переведен в изолятор временного содержания.

Полиция напоминает: любые действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, влекут за собой уголовную ответственность.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, за последние полгода в Казахстане ликвидированы две транснациональные преступные наркогруппы.

Также в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

До этого в Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Запрещенные вещества в ходе обыска обнаружили у него дома.

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