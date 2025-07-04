Приехавших из Петропавловска в Кокшетау парней задержали по двум адресам

В Кокшетау задержали "преступный дуэт". 21-летних жителей Петропавловска подозревают в сбыте синтетических наркотиков - работе наркозакладчиками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора - 2025" сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности Кокшетау задержали двух парней, приехавших из Петропавловска.

Выяснилось, что юноши познакомились во время учебы в колледже. После окончания учебного заведения они продолжили общение, но уже в качестве сообщников.

"Через мобильное приложение они устроились наркодилерами и по указанию куратора прибыли в Кокшетау для распространения синтетических наркотиков", - рассказали в МВД.

Подозреваемые неоднократно попали в объективы камер модернизированного центра оперативного управления, что позволило отследить их передвижения и установить местонахождение.

Задержание прошло по двум разным адресам. В ходе обысков полицейские изъяли более 20 свертков с наркотическим веществом a-PVP общим весом свыше 20 граммов. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.

Ранее в Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Запрещенные вещества в ходе обыска обнаружили у него дома. Также полицейские нашли приспособления, предположительно использовавшиеся для маскировки.

В Кокшетау вынесли приговор двум студентам колледжа, которых обвиняли в распространении синтетических наркотиков. Оба подсудимых учились на 4 курсе, до получения диплома им оставалось всего полгода.

В Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона. По данным правоохранителей, он распространял наркотики через тайники.