Человека убили во время массовой драки в Мангистау

В селе Бейнеу Мангистауской области произошла массовая драка. Один из ее участников, 21-летний студент, получил травмы, которые оказались смертельными, передает Lada.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области, в ночь на 14 августа в Бейнеуском районе произошел инцидент с участием группы молодых людей, в результате которого один из них получил смертельные травмы.

"По данным фактам возбужден ряд уголовных дел. По горячим следам сотрудниками полиции установлены и задержаны 14 человек, все они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

В полиции заявили, что все участники потасовки являются совершеннолетними студентами. Погибший - житель Бейнеу 2006 года рождения.

Ранее в одном из микрорайонов Актау подростки устроили массовую драку. Их доставили в отдел полиции с родителями, которых привлекли к административной ответственности. Всех несовершеннолетних участников конфликта поставили на профилактический учет.

В июле этого года в Мангистауской области также происходила массовая драка с участием подростков. Судя по кадрам с места событий, в конфликте приняли участие несколько десятков парней.

Кроме того, в Мангистауской области задержали гостей свадьбы, которые устроили драку у ресторана. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

