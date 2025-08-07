Подростки устроили массовую драку в Актау (видео)
В одном из микрорайонов Актау полицейские пресекли конфликт с участием подростков. Их доставили в отдел полиции с родителями, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 6 августа 2025 года на пульт "102" поступило сообщение о групповом конфликте в микрорайоне 31А Актау.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Всех участников инцидента незамедлительно установили, а несовершеннолетних доставили в отдел полиции вместе с родителями.
По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия.
Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Всех несовершеннолетних участников конфликта поставили на профилактический учет. В ведомстве подчеркнули, что при повторных правонарушениях к подросткам и их законным представителям могут быть применены более строгие меры ответственности.
Ранее в Мангистауской области задержали гостей свадьбы, которые устроили драку у ресторана. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
В Алматы участники массовой драки напали на полицейских, которые прибыли на место и попытались разнять участников конфликта.
В июле в Мангистауской области уже происходила массовая драка с участием подростков. Судя по кадрам с места событий, в конфликте приняли участие несколько десятков парней. Всех несовершеннолетних поставили на профилактический учет.
