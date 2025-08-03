Гости устроили драку во время свадьбы и оказались под стражей на западе Казахстана
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В Мангистауской области задержали гостей свадебного мероприятия, которые устроили драку. В результате, все вместе были задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
В полиции Мунайлинского района Мангистауской области опубликовали сообщение о задержании гостей свадьбы, которые устроили драку у ресторана. Ранее в Сети появилось видео с мужчинами в белых рубашках, которые устроили драку во время торжества.
В полиции сообщили, что все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
"По данному факту в Мунайлинском РУВД возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемые установлены и задержаны. Они заключены под стражу в изолятор временного содержания РУВД города Актау. В настоящее время по данному факту проводится расследование", - сказано в сообщении.
Весной прошлого года кадры из Каскелена со свадебным кортежем из нескольких элитных автомобилей и стрельбой из оружия распространились в Сети. В ДП Алматинской области прокомментировали инцидент.
До этого конфликт произошел перед зданием Дворца бракосочетания в Атырау. Инцидент прокомментировал заместитель акима региона Жасулан Бисембиев.
А в октябре 2023 года драку с поножовщиной устроили на свадьбе в Костанае.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2271584-gosti-ustroili-draku-vo-vremya-svadby-na-zapade-kazahstana-i-okazalis-pod-strazhey/
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