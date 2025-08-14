Авто с "мигалками" заехало в русло реки в Алматы: за рулем сидел подросток

В Алматы привлечен к ответственности водитель, заехавший в русло реки Есентай, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города. Ранее в Сети распространили видео, на котором запечатлена машина без номеров.

По информации стражей порядка, сотрудниками местной полицейской службы установлен водитель автомобиля Toyota, заехавший в русло реки Есентай.

Им оказался 17-летний подросток.

Подросток привлечен к административной ответственности по всем выявленным эпизодам:

ст. 442КРКобАП - Нарушение правил пользования внешними световыми приборами (незаконная установка маячков)

ст.590 ч.1 КРКобАП - Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков

ст.505 КРКобАП - Нарушение правил благоустройства (заезд в русло реки)

ст. 603 ч.1 КРКобАП - Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

⁠ст. 612 ч.2 КРКобАП - Нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним

В ведомстве подчеркнули, что ответственность понесла и его мать, как законный представитель несовершеннолетнего.

Ее наказали за не надлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

"В Год профилактики полиция Алматы особое внимание уделяет обеспечению законопорядка и безопасности на дорогах. Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью, и здесь важна персональная ответственность каждого, особенно родителей за воспитание и контроль своих детей. Мы призываем взрослых быть примером и не допускать подобных нарушений", - подчеркнул заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Напомним, в Сети было опубликовано видео, где серая Toyota заехала в русло реки Есентай, выше проспекта Аль-Фараби. Автор ролика пишет, что также у машины не было госномеров, но были включены проблесковые маячки.

Сообщается, что необычное происшествие было снято 13 августа примерно 23:40.

