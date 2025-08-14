Еще одного павлодарца приговорили к пожизненному сроку за изнасилование
Жителя Павлодарской области приговорили к пожизненному лишению свободы в учреждении чрезвычайной безопасности за изнасилование малолетней падчерицы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту изнасилования, то есть полового сношения с угрозой применения насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенного неоднократно, отчимом, в отношении малолетней (ч.4 ст.120 УК), рассмотрел сегодня, 14 августа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.
Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрели на закрытом судебном заседании.
Вина подсудимого подтверждалась депонированными показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
"Преступления, совершенные подсудимым, относятся к категории особо тяжких и предусматривают наказание - только лишение свободы, а по ч.4 ст.120 УК - только пожизненное лишение свободы", - отметили в суде.
С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В июле этого года в Павлодаре вынесли приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки. Ему также назначили пожизненное наказание.
В Павлодарской области девочка терпела издевательства с 8 лет и лишь в 2024 году решила заговорить. Причем о насилии она рассказала своему классному руководителю. 44-летнего отчима осудили на 23 года лишения свободы. Мужчина также должен выплатить 8 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда.
В июне за изнасилование четырех сестер осудили жителя Павлодарской области. Потерпевшим он приходился отчимом. Следствие установило, что он насиловал своих падчериц с 2015 по 2017 годы, делая это в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы.
