Еще один казахстанец получил пожизненное за изнасилование

Сегодня в Павлодаре вынесли приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки. Ему назначили пожизненное наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суд, 23 июля 2025 года приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области. Подсудимый обвинялся в изнасиловании, совершенном в отношении заведомо малолетней, с использованием беспомощного состояния (ч.4 ст.120 УК).

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.

Совершенное преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание только в виде лишения свободы, а по ч.4 ст.120 УК - только пожизненное лишение свободы.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что в области Абай мужчина получил пожизненный срок за насильственные действия и развращение малолетней. Суд установил, что от преступных действий пострадала 8-летняя племянница жены подсудимого.

За изнасилование четырех сестер осудили жителя Павлодарской области. Следствие установило, что отчим насиловал своих падчериц с 2015 по 2017 годы, делая это в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы.

Жителя Рудного подозревают в изнасиловании падчерицы. По словам соседей, семья считалась благополучной. В доме проживало семеро человек, семья многодетная. О случившемся стало известно после визита девочки в больницу.

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