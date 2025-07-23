Еще один казахстанец получил пожизненное за изнасилование
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Сегодня в Павлодаре вынесли приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки. Ему назначили пожизненное наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суд, 23 июля 2025 года приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области. Подсудимый обвинялся в изнасиловании, совершенном в отношении заведомо малолетней, с использованием беспомощного состояния (ч.4 ст.120 УК).
Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.
Вина подсудимого подтверждалась показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
Совершенное преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание только в виде лишения свободы, а по ч.4 ст.120 УК - только пожизненное лишение свободы.
С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее стало известно, что в области Абай мужчина получил пожизненный срок за насильственные действия и развращение малолетней. Суд установил, что от преступных действий пострадала 8-летняя племянница жены подсудимого.
За изнасилование четырех сестер осудили жителя Павлодарской области. Следствие установило, что отчим насиловал своих падчериц с 2015 по 2017 годы, делая это в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы.
Жителя Рудного подозревают в изнасиловании падчерицы. По словам соседей, семья считалась благополучной. В доме проживало семеро человек, семья многодетная. О случившемся стало известно после визита девочки в больницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268069-eshche-odin-kazahstanec-poluchil-pozhiznennoe-za-iznasilovanie/
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