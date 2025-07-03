Рассказала учителю: отчима осудили в Павлодаре за изнасилование падчерицы в течение 7 лет

В Павлодарской области девочка терпела издевательства с 8 лет и лишь в 2024 году решила заговорить. Причем о насилии она рассказала своему классному руководителю. Отчима осудили, передает "Ирбис TV".

По версии следствия, первый факт изнасилования датируется 2017 годом. Тогда мама девочка только начала жить с отчимом. По материалам дела, он сразу надругался над падчерицей, который было всего лишь 8 лет. Произошло это в Восточно-Казахстанской области.

После семья перебралась в Павлодарскую область. Здесь издевательства не прекратились.

Девочка терпела и лишь осенью 2024 года рассказала обо всем учителю. Педагог отреагировала на слова ребенка. Девочку проверили у гинеколога и сразу же заявили в полицию.

Уголовное дело рассмотрели в Павлодаре. Отчима признали виновным.

"На основании ч.4, 5 ст.58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначить 23 года лишения свободы", - огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

44-летнего отчима обязали также выплатить 8 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда.

Известно, что в семье всего четверо детей. Двое из них - от первого брака женщины, в том числе пострадавшая девочка, и еще двое - от осужденного.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы.

В департаменте полиции региона подтвердили, что по факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемого водворили в ИВС.

Позже стало известно, что педагогу удалось расположить девочку к доверительной беседе, в результате которой школьница призналась, что отчим совершает сексуальное насилие.

Ранее за изнасилование четырех сестер осудили жителя Павлодарской области. Потерпевшим он приходился отчимом. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы.