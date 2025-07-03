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    Происшествия

      Рассказала учителю: отчима осудили в Павлодаре за изнасилование падчерицы в течение 7 лет

      Опубликовано:

      Девочка в белой рубашке
      Школьница. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

      В Павлодарской области девочка терпела издевательства с 8 лет и лишь в 2024 году решила заговорить. Причем о насилии она рассказала своему классному руководителю. Отчима осудили, передает "Ирбис TV".

      По версии следствия, первый факт изнасилования датируется 2017 годом. Тогда мама девочка только начала жить с отчимом. По материалам дела, он сразу надругался над падчерицей, который было всего лишь 8 лет. Произошло это в Восточно-Казахстанской области.

      После семья перебралась в Павлодарскую область. Здесь издевательства не прекратились.

      Девочка терпела и лишь осенью 2024 года рассказала обо всем учителю. Педагог отреагировала на слова ребенка. Девочку проверили у гинеколога и сразу же заявили в полицию.

      Уголовное дело рассмотрели в Павлодаре. Отчима признали виновным.

      "На основании ч.4, 5 ст.58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначить 23 года лишения свободы", - огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

      44-летнего отчима обязали также выплатить 8 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда.

      Известно, что в семье всего четверо детей. Двое из них - от первого брака женщины, в том числе пострадавшая девочка, и еще двое - от осужденного.

      Напомним, в ноябре прошлого года в Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы.

      В департаменте полиции региона подтвердили, что по факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемого водворили в ИВС.

      Позже стало известно, что педагогу удалось расположить девочку к доверительной беседе, в результате которой школьница призналась, что отчим совершает сексуальное насилие.

      Ранее за изнасилование четырех сестер осудили жителя Павлодарской области. Потерпевшим он приходился отчимом. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы.

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