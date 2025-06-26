Мужчину осудили за изнасилование четырех сестер в Павлодарской области

За изнасилование четырех сестер осудили жителя Павлодарской области. Потерпевшим он приходился отчимом. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы, передает "Ирбис TV".

Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме. Следствие установило, что отчим насиловал своих падчериц с 2015 по 2017 годы, делая это в состоянии алкогольного опьянения. Жертвами стали четыре девочки 2001, 2003, 2006 и 2010 годов рождения.

Судья сегодня заявил, что по каждому факту вина доказана.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.120 УК в редакции от 11 июля 2017 года и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет", - огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Мужчину задержали в ноябре 2024 года. Тогда по двум девочкам он дал признательные показания. Оказавшись в суде, стал все отрицать.

Приговор вынесли на основе слов потерпевших, свидетелей, а также заключений экспертиз. Он пока не вступил в законную силу.

Отмечается, что мужчине удалось избежать пожизненного срока из-за того, что преступление он совершал давно, а ужесточили наказание лишь недавно.

Ранее в Павлодарской области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину за надругательство над падчерицей. Суд установил, что насильственные действия над 15-летней девочкой он совершал неоднократно. В суде свою вину мужчина отрицать не стал.

Жителя Рудного подозревают в изнасиловании падчерицы. По словам соседей, многодетная семья считалась благополучной. В доме проживало семеро человек. После визита девочки в больницу врачи заподозрили признаки насилия и сообщили об этом в правоохранительные органы.