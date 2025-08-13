Казахстанку и ее несовершеннолетнюю дочь жестоко убили в собственной квартире
В Жезказгане найдены убитыми в собственной квартире женщина и ее дочь-студентка. Подозреваемого в убийстве уже задержали, передает телеканал "Алматы".
Как рассказали в полиции, убитой женщине было 59 лет, а ее дочери еще не исполнилось 18, девушка училась в колледже в Астане.
По информации правоохранителей, тело женщины было найдено в собственной квартире с семью ножевыми ранениям. Ее дочь также была обнаружена с признаками насильственной смерти. Предполагается, что девушку задушили проволокой.
В полиции уже завели уголовное дело и приступили к расследованию. Подозреваемого задержали, и он признал вину.
"Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Сейчас проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия", - сообщил замглавы областного департамента полиции Алмаз Саламатов.
Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле руководства областного ДП.
Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.
Напомним, ранее в Жамбылской области осудили мужчину за убийство беременной супруги - его приговорили к 15 годам колонии.
До этого в Алматы подростки стали случайными свидетелями убийства. Они записали происходящее на видео. В полиции сообщили, что уже задержали подозреваемого.
А накануне мы сообщали об убийстве начальника поезда в Актобе. Преступление было совершенно на перроне вокзала, прямо под камерами. Полицейские уже задержали 28-летнего подозреваемого. Позже в ДП прокомментировали слухи о том, что убийство начальника поезда было связано с "повышением авторитета" в криминальных кругах.
