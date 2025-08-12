Аноним подарил 23 млн тенге: история профессора КазНУ с мошенниками закончилась хэппи-эндом

Казахстанский профессор Какен Камзин рассказал, что закрывает сбор, который он открыл после того, как его обманули мошенники. Ему помог спонсор, пожелавший остаться неизвестным, передает NUR.KZ.

В июле текущего года в соцсетях появилась информация об обмане мошенниками профессора КазНУ имени аль-Фараби в Алматы. Сообщалось, что мошенники представились сотрудниками органов и сообщили, что некто хочет отобрать у преподавателя квартиру, поэтому ее стоит продать, а деньги положить на счет в банке.

Далее профессор Какен Камзин передал пакет с деньгами курьеру для размещения на счете. Таким образом он лишился и квартиры, и средств. После этого многие выпускники вуза решили помочь профессору, а сам он объявил сбор средств.

Несколько недель спустя сам Какен Камзин опубликовал пост в Facebook, где поблагодарил казахстанцев за помощь. По его словам, сбор закрывается, так как ему удалось собрать необходимую сумму.

"Я оказался в сложной ситуации, едва не лишившись жилья. Ваше искреннее сочувствие, поддержка и добрые слова вселили в нас надежду. Сегодня я рад официально прекратить сбор - собранные средства достигли 9 529 836 тенге.

И вот самый неожиданный и трогательный момент: сегодня добрый гражданин (пожелавший остаться анонимным) принес наличными всю недостающую крупную сумму (23 млн тенге). Это не просто финансовая помощь, это настоящее проявление веры, единства и доброты. Теперь мы передадим семье покупателя всю сумму и начнем переоформлять дом на мое имя", - рассказал Камзин.

На официальном сайте КазНУ сообщается, что Какен Камзин родился 13 июня 1949 г. в ауле Карлыгаш Алакольского района Талдыкорганской области. После окончания в Алматы казахской средней школы-интернат №9 два года трудился на колхозном производстве. С 1968 по 1973 год учился на факультете журналистики КазГУ имени С.М. Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби).

В 1994 году он перешел на преподавательскую работу в альма-матер - Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Им опубликовано около 100 научных статей. За годы работы в КазНУ им выпущены пять учебных пособий.

Недавно мы писали о случае, когда 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину передать им все свои накопления. В результате она лишилась 22 миллионов тенге.

До этого в Актобе мошенники обманули двух пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 млн тенге. Задержан молодой человек, подозреваемый в том, что он забирал деньги.

Жительница Кокшетау отдала мошенникам более 23 миллионов тенге, думая, что оказывает содействие правоохранительным органам. С потерпевшей связались лжесотрудники ДЭР и напугали ее тем, что она якобы переводит деньги для поддержки незаконных организаций.

