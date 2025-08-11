"Неформальный внешний вид": драка подростков в кофейне попала на видео в Астане

В Сети появились кадры драки несовершеннолетних на территории кофейни в Астане. Подростков и их родителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Telegram-канале astanovka98 опубликовали видео с драки в "нефорской" кофейне, расположенной по улице Иманбаевой. По информации читателей, подростки вломились в заведение и напали на посетителей за их неформальный внешний вид.

"Подобные "нападения" происходят не впервые. Агрессивно настроенные подростки нападают на своих сверстников, забирая телефоны, деньги и называют это "геноцидом Арбата", - пишет автор публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Астаны. Там сообщили, что все участники инцидента были задержаны и доставлены в отделение.

"Установлено что все они находятся в возрасте от 14 до 16 лет. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.

В отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, к ответственности привлечены их родители по факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, а также проведены профилактические беседы", - рассказали в пресс-службе ДП.

Полиция напоминает, за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, а в случае с несовершеннолетними - ответственность их родителей или законных представителей.

Внимание! 18+! Видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику!

Сегодня мы писали, что две сотрудницы одной из столичных донерных устроили драку прямо на рабочем месте. С ними провели разъяснительную беседу.

До этого в одном из дворов Алатауского района Алматы произошла массовая уличная драка, ее участников доставили в полицию.

А в Мангистауской области произошла массовая драка с участием подростков. Судя по кадрам с места событий, в конфликте приняли участие несколько десятков парней.

Также в Астане драка произошла у караоке-бара. Всех участников конфликта задержали и доставили в полицию.

