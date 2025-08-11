"Неформальный внешний вид": драка подростков в кофейне попала на видео в Астане
В Сети появились кадры драки несовершеннолетних на территории кофейни в Астане. Подростков и их родителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.
В Telegram-канале astanovka98 опубликовали видео с драки в "нефорской" кофейне, расположенной по улице Иманбаевой. По информации читателей, подростки вломились в заведение и напали на посетителей за их неформальный внешний вид.
"Подобные "нападения" происходят не впервые. Агрессивно настроенные подростки нападают на своих сверстников, забирая телефоны, деньги и называют это "геноцидом Арбата", - пишет автор публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Астаны. Там сообщили, что все участники инцидента были задержаны и доставлены в отделение.
"Установлено что все они находятся в возрасте от 14 до 16 лет. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
В отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, к ответственности привлечены их родители по факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, а также проведены профилактические беседы", - рассказали в пресс-службе ДП.
Полиция напоминает, за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, а в случае с несовершеннолетними - ответственность их родителей или законных представителей.
Внимание! 18+! Видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику!
