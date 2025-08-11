Две девушки подрались в донерной в Астане (видео)

В Сети распространяется видео, как две сотрудницы одной из столичных донерных устроили драку прямо на рабочем месте. С ними провели разъяснительную беседу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В Instagram-аккаунте prokadrykz опубликовали видео, на котором зафиксирована драка двух сотрудниц общепита. По кадрам видно, что инцидент произошел на рабочем месте.

Во время того, как одна девушка что-то складывала в пакет, к ней подошла другая работница. После недолгого разговора она плеснула в девушку содержимое стакана. Затем завязалась драка. Разнять сотрудниц пыталась другая женщина.

"Говорят конфликт назревал давно…", - подписал автор видео.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ пояснили, что с работницами провели разъяснительную беседу.

"По данному факту установлено, что между двумя сотрудницами заведения общественного питания "Shaurma Food" произошел рабочий конфликт. Обе стороны от подачи заявления отказались", - добавили в ДП города.

Напомним, ранее другой инцидент произошел в одной из донерных столицы. Казахстанцы в соцсетях обсуждали рекламный ролик, для которого привлекли страуса. В дело вмешалась полиция.

До этого жителя Астаны наказали за хулиганство - он зашел в донерную выпить кофе, а вышел оттуда с ножом в руках, преследуя неизвестное лицо. Суд вынес приговор.

Также в Астане драка произошла у караоке-бара - участников инцидента доставили в полицию после задержания

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.