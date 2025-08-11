О задержании "рыночных охотниц" заявили в полиции Алматы
Полицейские Алматы задержали подозреваемых в серии краж на рынках южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, правоохранители задержали трех женщин, подозреваемых в серии краж личного имущества горожан.
По данным следствия, задержанные несколько дней орудовали на территории крупных рынков. Действуя в людных местах и пользуясь невнимательностью граждан, они, по версии следствия, обворовывали покупателей.
Личности задержанных установлены. Проводится проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям.
"Мы принципиально и последовательно обеспечиваем "Закон и порядок". Каждый, кто нарушает закон, независимо от пола, возраста или статуса, будет установлен, задержан и привлечен к ответственности. В данном случае мы располагаем достаточной доказательной базой и будем добиваться наказания виновных", — подчеркнул начальник управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.
По данным фактам возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия, заключили в полиции.
Напомним, ранее в июле в Алматы в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи.
До этого в Алматы полицейские с поличным задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении домашних краж. Все они являются приезжими.
Добавим, что еще весной полиция обращалась к жителям Алматы с предупреждением: в мегаполисе наблюдается рост случаев карманных краж, особенно в общественном транспорте и на автобусных остановках.
Так, в феврале мужчины 47 и 26 лет, по версии следствия, опытные карманники - были задержаны оперативниками в час пик в Алматы - по информации ведомства, они орудовали в общественном транспорте.
И позднее сотрудники полиции в Алматы задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в общественном транспорте и общественных местах.
