Несанкционированный обыск провели ночью в Талдыкоргане (видео)

В Талдыкоргане задержали 23-летнего местного жителя, обыскав его карманы. Также обыск провели по месту жительства молодого человека, нашедшего работу в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Талдыкоргане в ночное время сотрудники управления по противодействию наркопреступности при проведении оперативно-профилактических мероприятий задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков.

В ходе несанкционированного личного обыска в кармане брюк задержанного обнаружили и изъяли три пакета zip-lock, обмотанные синей изолентой. Внутри находилось порошкообразное вещество светло-бежевого цвета.

Позднее при обыске по месту жительства подозреваемого в шкафу спальни нашли еще 101 аналогичный пакет. Они были обмотаны изолентой разных цветов - синей, черной, желтой и зеленой. В них также находилось порошкообразное вещество.

"Благодаря оперативным действиям полицейских была предотвращена попытка распространения "заразы" - изъяты 104 пакета с подозрительным содержимым", - отметили в ДП региона.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество - синтетический наркотик "мефедрон". Общий вес вещества составил 223 грамма.

"По признанию самого задержанного, он устроился закладчиком наркотиков через объявление в социальной сети Instagram. Связь с так называемым куратором происходила через мессенджер Telegram. Наркотики он должен был распространять методом "закладок" по территории Талдыкоргана, получая за каждую "закладку" оплату в размере 1 300 тенге", - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что задержанный имеет семью - у него есть жена и несовершеннолетний ребенок. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Материалы уголовного дела передали в суд.

Ранее в Астане задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. В его квартире нашли экстази и эфедрон. В ходе освидетельствования установили факт употребления задержанным наркотических средств.

Жителя Жамбылской области задержали по подозрению в хранении крупной партии наркотика, пакет с которым изъяли из его автомобиля. Мужчину остановили сотрудники полиции на автодороге Аса - Тараз, когда он возвращался домой за рулем Volkswagen Passat.

А житель Костаная "прокололся" на парковке. Мужчину, который вел себя нервно и неадекватно, задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Освидетельствование подтвердило, что он находился под воздействием каннабиноидов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.