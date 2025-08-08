Несанкционированный обыск провели ночью в Талдыкоргане (видео)
Опубликовано:
В Талдыкоргане задержали 23-летнего местного жителя, обыскав его карманы. Также обыск провели по месту жительства молодого человека, нашедшего работу в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Талдыкоргане в ночное время сотрудники управления по противодействию наркопреступности при проведении оперативно-профилактических мероприятий задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков.
В ходе несанкционированного личного обыска в кармане брюк задержанного обнаружили и изъяли три пакета zip-lock, обмотанные синей изолентой. Внутри находилось порошкообразное вещество светло-бежевого цвета.
Позднее при обыске по месту жительства подозреваемого в шкафу спальни нашли еще 101 аналогичный пакет. Они были обмотаны изолентой разных цветов - синей, черной, желтой и зеленой. В них также находилось порошкообразное вещество.
"Благодаря оперативным действиям полицейских была предотвращена попытка распространения "заразы" - изъяты 104 пакета с подозрительным содержимым", - отметили в ДП региона.
Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество - синтетический наркотик "мефедрон". Общий вес вещества составил 223 грамма.
"По признанию самого задержанного, он устроился закладчиком наркотиков через объявление в социальной сети Instagram. Связь с так называемым куратором происходила через мессенджер Telegram. Наркотики он должен был распространять методом "закладок" по территории Талдыкоргана, получая за каждую "закладку" оплату в размере 1 300 тенге", - рассказали в ведомстве.
Оказалось, что задержанный имеет семью - у него есть жена и несовершеннолетний ребенок. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Материалы уголовного дела передали в суд.
Ранее в Астане задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. В его квартире нашли экстази и эфедрон. В ходе освидетельствования установили факт употребления задержанным наркотических средств.
Жителя Жамбылской области задержали по подозрению в хранении крупной партии наркотика, пакет с которым изъяли из его автомобиля. Мужчину остановили сотрудники полиции на автодороге Аса - Тараз, когда он возвращался домой за рулем Volkswagen Passat.
А житель Костаная "прокололся" на парковке. Мужчину, который вел себя нервно и неадекватно, задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Освидетельствование подтвердило, что он находился под воздействием каннабиноидов.
