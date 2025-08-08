Несанкционированный обыск провели ночью в Талдыкоргане (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Несанкционированный обыск провели ночью в Талдыкоргане (видео)

      Опубликовано:

      Подозреваемый в работе "закладчиком"
      Задержанный. Кадр из видео: instagram.com/zhetysu.police

      В Талдыкоргане задержали 23-летнего местного жителя, обыскав его карманы. Также обыск провели по месту жительства молодого человека, нашедшего работу в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

      Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Талдыкоргане в ночное время сотрудники управления по противодействию наркопреступности при проведении оперативно-профилактических мероприятий задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков.

      В ходе несанкционированного личного обыска в кармане брюк задержанного обнаружили и изъяли три пакета zip-lock, обмотанные синей изолентой. Внутри находилось порошкообразное вещество светло-бежевого цвета.

      Позднее при обыске по месту жительства подозреваемого в шкафу спальни нашли еще 101 аналогичный пакет. Они были обмотаны изолентой разных цветов - синей, черной, желтой и зеленой. В них также находилось порошкообразное вещество.

      "Благодаря оперативным действиям полицейских была предотвращена попытка распространения "заразы" - изъяты 104 пакета с подозрительным содержимым", - отметили в ДП региона.

      Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество - синтетический наркотик "мефедрон". Общий вес вещества составил 223 грамма.

      "По признанию самого задержанного, он устроился закладчиком наркотиков через объявление в социальной сети Instagram. Связь с так называемым куратором происходила через мессенджер Telegram. Наркотики он должен был распространять методом "закладок" по территории Талдыкоргана, получая за каждую "закладку" оплату в размере 1 300 тенге", - рассказали в ведомстве.

      Оказалось, что задержанный имеет семью - у него есть жена и несовершеннолетний ребенок. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Материалы уголовного дела передали в суд.

      Ранее в Астане задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. В его квартире нашли экстази и эфедрон. В ходе освидетельствования установили факт употребления задержанным наркотических средств.

      Жителя Жамбылской области задержали по подозрению в хранении крупной партии наркотика, пакет с которым изъяли из его автомобиля. Мужчину остановили сотрудники полиции на автодороге Аса - Тараз, когда он возвращался домой за рулем Volkswagen Passat.

      А житель Костаная "прокололся" на парковке. Мужчину, который вел себя нервно и неадекватно, задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Освидетельствование подтвердило, что он находился под воздействием каннабиноидов.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.