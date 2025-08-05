"Вел себя нервно": костанаец "прокололся" из-за своего поведения на парковке

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Вел себя нервно": костанаец "прокололся" из-за своего поведения на парковке

      Опубликовано:

      Наркотики в авто в Костанае
      Полицейский осматривает авто. Кадр из видео: instagram.com/polisia_kostanay

      Житель Костаная "прокололся" на парковке. Мужчину, который вел себя нервно и неадекватно, задержали по подозрению в сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о нарушении правил парковки привело костанайских полицейских к неожиданным результатам.

      "Автомобиль "ВАЗ-21907", припаркованный с нарушением, оказался не просто транспортом, а настоящим мобильным складом подозрительных предметов", - отметили в ДП Костанайской области.

      За рулем находился 27-летний местный житель.

      "Поведение водителя сразу вызвало у патрульных сомнения - он вел себя нервно и неадекватно. Освидетельствование подтвердило: мужчина находился под воздействием каннабиноидов", - уточнили в ведомстве.

      При осмотре автомобиля полицейские обнаружили зип-пакеты с белым порошком, разноцветные рулоны изоленты, электронные весы, перчатки. Некоторые свертки были плотно обмотаны изолентой.

      "Позже водитель раскрыл места тайников. В лесопосадках города и поселка Аманкарагай оперативники обнаружили еще несколько свертков с порошкообразным веществом", - рассказали в ДП региона.

      Экспертиза показала: из незаконного оборота изъято 210 граммов мефедрона. Это примерно 400 разовых доз, которые не попали на улицы.

      В отношении подозреваемого возбуждено досудебное расследование по статье о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Согласно законодательству, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      "Сейчас полиция проверяет его причастность к другим аналогичным эпизодам", - сообщили в ведомстве.

      Ранее стало известно, что жителя Жамбылской области задержали по подозрению в хранении крупной партии наркотика, пакет с которым изъяли из его автомобиля. Мужчину остановили сотрудники полиции, когда он возвращался домой за рулем автомобиля Volkswagen Passat.

      В Талдыкоргане сбывали наркотики под видом продуктов питания. Оперативники при контрольной закупке нашли в упаковках снеков марихуану. В доме подозреваемого обнаружили фитолабораторию.

      А в Астане задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. В его квартире нашли экстази и эфедрон - более 300 свертков.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.