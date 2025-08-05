"Вел себя нервно": костанаец "прокололся" из-за своего поведения на парковке

Житель Костаная "прокололся" на парковке. Мужчину, который вел себя нервно и неадекватно, задержали по подозрению в сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о нарушении правил парковки привело костанайских полицейских к неожиданным результатам.

"Автомобиль "ВАЗ-21907", припаркованный с нарушением, оказался не просто транспортом, а настоящим мобильным складом подозрительных предметов", - отметили в ДП Костанайской области.

За рулем находился 27-летний местный житель.

"Поведение водителя сразу вызвало у патрульных сомнения - он вел себя нервно и неадекватно. Освидетельствование подтвердило: мужчина находился под воздействием каннабиноидов", - уточнили в ведомстве.

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили зип-пакеты с белым порошком, разноцветные рулоны изоленты, электронные весы, перчатки. Некоторые свертки были плотно обмотаны изолентой.

"Позже водитель раскрыл места тайников. В лесопосадках города и поселка Аманкарагай оперативники обнаружили еще несколько свертков с порошкообразным веществом", - рассказали в ДП региона.

Экспертиза показала: из незаконного оборота изъято 210 граммов мефедрона. Это примерно 400 разовых доз, которые не попали на улицы.

В отношении подозреваемого возбуждено досудебное расследование по статье о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Согласно законодательству, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас полиция проверяет его причастность к другим аналогичным эпизодам", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жителя Жамбылской области задержали по подозрению в хранении крупной партии наркотика, пакет с которым изъяли из его автомобиля. Мужчину остановили сотрудники полиции, когда он возвращался домой за рулем автомобиля Volkswagen Passat.

В Талдыкоргане сбывали наркотики под видом продуктов питания. Оперативники при контрольной закупке нашли в упаковках снеков марихуану. В доме подозреваемого обнаружили фитолабораторию.

А в Астане задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. В его квартире нашли экстази и эфедрон - более 300 свертков.

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