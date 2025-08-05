Казахстанца задержали, когда он возвращался домой: ему грозит до 7 лет колонии (видео)

Жителя Жамбылской области задержали по подозрению в хранении крупной партии наркотика, пакет с которым изъяли из его автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказала пресс-служба ведомства, в Жамбылской области полицейские выявили факт хранения более 3 килограммов высушенной марихуаны в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора" с привлечением служебной собаки по кличке Сэм.

"Подозреваемым оказался 33-летний житель Сарысуского района. Мужчину остановили сотрудники полиции на автодороге Аса - Тараз, когда он возвращался домой за рулем автомобиля Volkswagen Passat", - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в ДП региона, по предварительным данным, перед этим он забрал из заранее подготовленного тайника наркотическое вещество. Его обнаружили в автомобиле мужчины.

Задержанный признал свою вину. По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Добавим, что по ч.4 ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане сбывали наркотики под видом продуктов питания. Оперативники при контрольной закупке нашли в упаковках снеков марихуану. В доме подозреваемого обнаружили фитолабораторию.

А в Астане задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. В его квартире нашли экстази и эфедрон - более 300 свертков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.