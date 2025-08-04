Изъяли 314 свертков "товара" для интернет-магазина: подозреваемого задержали в Астане

В Астане задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в распространении наркотиков. В его квартире нашли экстази и эфедрон, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали подозреваемого возле многоэтажного дома по улице Нажимеденова.

"В ходе обыска квартиры оперативники обнаружили и изъяли более 314 свертков, внутри которых находились вещества зеленого цвета в виде таблеток, а также пакет с веществом белого цвета со специфическим запахом весом более 200 граммов. Экспертиза установила, что изъятые вещества являются MDMA, более известным как "экстази", и меткатиноном ("эфедроном")", - отметили в ведомстве.

По данным полиции, свою противоправную деятельность молодой человек осуществлял через один из интернет-магазинов, получая "товар" для распространения по указанию координатора.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело. В ходе освидетельствования у задержанного был установлен факт употребления наркотических средств. В связи с этим судом он привлечен к ответственности и помещен в специальный приемник. По истечении 10 суток он будет переведен в изолятор временного содержания до окончания следствия", - пояснили в МВД.

Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за участие в распространении синтетических и других наркотических средств и психотропных веществ путем "закладок", то есть организации мест хранения наркотиков.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сегодня также сообщалось, что в области Жетісу провели успешную операцию по выявлению и пресечению канала сбыта наркотиков. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемого заключили под стражу.

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