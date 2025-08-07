Казахстанца, обвиняемого в получении незаконного дохода в 400 млн тенге, экстрадировали из Дубая
Из Дубая экстрадирован казахстанец, которого подозревают в незаконной торговле криптовалютой и получении прибыли в 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, сотрудниками ведомства и Агентства по финансовому мониторингу, при содействии посольства Казахстана, в Объединенных Арабских Эмиратах из Дубая экстрадирован гражданин Казахстана, разыскиваемый за незаконную торговлю криптовалютой.
"Подозреваемый в период с 2022 по 2024 годы без соответствующей лицензии на платформе криптобиржи "Binance" осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получив от этого незаконный доход в размере 400 млн тенге", - информирует ведомство.
Во избежание уголовной ответственности фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В феврале он был задержан в Дубае и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, также ранее в июле в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов был экстрадирован подозреваемый в мошенничестве мужчина - его подозревают в сборе денег у казахстанцев под видом инвестиций в компанию Wildberries.
Тогда же в Грузии был задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году мужчина, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить на себя автокредит на 13 млн тенге.
До этого в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.
Также из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
