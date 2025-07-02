Казахстанца задержали в Грузии по запросу Интерпола

В Грузии задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в полиции, по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК в Грузии задержан казахстанец, которого обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2022 году мужчина, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить на себя автокредит на 13 млн тенге.

"Получив денежные средства, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отметим, согласно статье 190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Напомним, ранее в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.

До этого из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.