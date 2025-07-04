Жители Алматы вложились в Wildberries и остались ни с чем: подозреваемого задержали в Дубае
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В Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов был экстрадирован подозреваемый в мошенничестве мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как рассказали в ведомстве, предполагаемого мошенника экстрадировали из Дубая.
"В период с 2022 по 2023 годы в городе Алматы он, под видом инвестиций в компанию Wildberries и обещая вознаграждения, обманным путем завладел денежными средствами шести граждан, причинив им значительный материальный ущерб.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске", - сказано в сообщении.
В апреле подозреваемый был задержан в ОАЭ и теперь экстрадирован в Казахстан. Сейчас он водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
На этой неделе в Грузии был задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году мужчина, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить на себя автокредит на 13 млн тенге.
До этого в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.
Также из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2262282-zhiteli-almaty-vlozhilis-v-wildberries-i-poteryali-dengi-podozrevaemogo-v-obmane-nashli-v-dubae/
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