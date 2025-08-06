Казахстанка не отвечала на звонки и оказалась втянута в скандал

Жителя Павлодарской области привлекли к административной ответственности за то, что он устроил скандал бывшей супруге, которая не брала трубку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию города Аксу поступил вызов от местной жительницы, которая пожаловалась на бывшего супруга.

"В ходе отработки вызова стало известно, что он устроил в доме скандал, так как она не отвечала на его звонки. Мужчина объяснил это тем, что переживал за их ребенка", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Аналогичное сообщение поступило еще от одной горожанки. Ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в семье.

Мужчин привлекли к административной ответственности, на каждого вынесено защитное предписание. Материалы направили в суд.

В текущем году в Аксуском районе привлекли к административной ответственности 166 человек за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 219 гражданам вынесли защитные предписания, 21 человек наказан за его нарушение.

"Вынесено 86 особых требований. На двух граждан составлены протоколы о запрете на приближение, на одного - по установлению особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение", - уточнил исполняющий обязанности начальника отдела полиции Аксу Айдар Сламбеков.

Ранее в Акмолинской области мужчина обратился в суд, потому что бывшая жена препятствовала его общению с ребенком. Экс-супруги с участием судьи и психолога пришли к мирному разрешению спора и согласовали порядок общения, учитывая интересы ребенка.

В Актобе ревнивец запустил чайником в бывшую жену. Женщина в суде просила, чтобы он больше к ней не подходил, так как она боится его. Мужчину приговорили к общественным работам и запретил приближаться к казахстанке против ее воли.

А житель Уральска распространил интимные фотографии бывшей жены - он отправил их ее отцу, а также в группу в WhatsApp. За это мужчину наказали лишением свободы.

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