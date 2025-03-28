Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бывшая жена не давала акмолинцу видеться с ребенком по графику

Опубликовано:

Отец с ребенком на прогулке
Мужчина держит за руку ребенка. Иллюстративное фото: Vera Vita / Getty Images

Мужчина обратился в суд, потому что бывшая жена препятствовала его общению с ребенком. Спор разрешили медиацией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело об определении порядка общения с ребенком рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что после расторжения брака ребенок проживает с матерью, а порядок общения отца с ребенком определен установленным графиком.

"Однако мать ребенка препятствует общению отца с ребенком. Отец не лишен родительских прав, не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, противопоказаний для общения с ребенком не имеется", - рассказали в суде.

В ходе рассмотрения дела бывшие супруги с участием судьи и психолога пришли к мирному разрешению спора и согласовали порядок общения, учитывая при этом интересы ребенка.

Определением суда утверждено медиативное соглашение. Производство по делу прекратили.

Ранее стало известно, что в Костанайской области детей разделили между родителями после развода. 10-летний ребенок, чье мнение учла судебная коллегия, остался жить с отцом, а двое других детей - с матерью.

А в Шымкенте суд после развода оставил троих детей жить с отцом. С матерью они будут проводить выходные два раза в месяц. Бывшие супруги пришли к такому соглашению в порядке медиации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231204-akmolinec-dolzhen-byl-videtsya-s-rebenkom-po-grafiku-no-byvshaya-zhena-etomu-prepyatstvovala/