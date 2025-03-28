Бывшая жена не давала акмолинцу видеться с ребенком по графику
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Мужчина обратился в суд, потому что бывшая жена препятствовала его общению с ребенком. Спор разрешили медиацией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело об определении порядка общения с ребенком рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.
Выяснилось, что после расторжения брака ребенок проживает с матерью, а порядок общения отца с ребенком определен установленным графиком.
"Однако мать ребенка препятствует общению отца с ребенком. Отец не лишен родительских прав, не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, противопоказаний для общения с ребенком не имеется", - рассказали в суде.
В ходе рассмотрения дела бывшие супруги с участием судьи и психолога пришли к мирному разрешению спора и согласовали порядок общения, учитывая при этом интересы ребенка.
Определением суда утверждено медиативное соглашение. Производство по делу прекратили.
Ранее стало известно, что в Костанайской области детей разделили между родителями после развода. 10-летний ребенок, чье мнение учла судебная коллегия, остался жить с отцом, а двое других детей - с матерью.
А в Шымкенте суд после развода оставил троих детей жить с отцом. С матерью они будут проводить выходные два раза в месяц. Бывшие супруги пришли к такому соглашению в порядке медиации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231204-akmolinec-dolzhen-byl-videtsya-s-rebenkom-po-grafiku-no-byvshaya-zhena-etomu-prepyatstvovala/