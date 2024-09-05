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Казахстанец отправил интимные фото своей бывшей жены ее отцу и поплатился свободой

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Мужчина с телефоном в руках
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Житель Уральска распространил интимные фотографии бывшей жены - он отправил их ее отцу, а также в группу в WhatsApp. За это мужчину наказали лишением свободы, передает "Мой город".

В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили сразу по двум статьям Уголовного кодекса: вымогательство и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщили в суде ЗКО, подсудимый и потерпевшая состояли в законном браке. Во время совместной жизни женщина добровольно отправляла супругу интимные фотографии.

Однако позже между мужем и женой возникли разногласия, и потерпевшая решила развестись с супругом. Но у мужчины были другие планы. Он не согласился с решением жены и начал угрожать, что распространит ее интимные фото. 

На этом недовольный супруг не остановился. Он отправил фотографии экс-супруги ее отцу, а также в общую группу в WhatsApp.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана в полном объеме. Его признали виновным в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни и приговорили к лишению свободы сроком на три года и два месяца.

Наказание мужчина будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Туркестанской области вынесли приговор местному жителю, который установил скрытую камеру, чтобы снять секс со своей невестой. Потом он распространил запись по соцсетям среди знакомых и родственников, сопровождая видео комментариями.

А житель Атырауской области тайно снял обнаженными бывшую жену и ее сестру и угрожал распространить видео в интернете, вынуждая мать своих пятерых детей написать расписку о выплате ему денег. Мужчину приговорили к лишению свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157619-kazahstanec-otpravil-intimnye-foto-svoey-byvshey-zheny-ee-otcu-i-poplatilsya-svobodoy/

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