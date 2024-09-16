Ревнивый актюбинец запустил чайником в бывшую жену

В Актобе ревнивец запустил чайником в бывшую жену. За это суд приговорил его к общественным работам и запретил приближаться к женщине против ее воли, передает "Диапазон".

На днях житель Актобе получил наказание за то, что нанес побои своей бывшей супруге. Дело было так. Он пришел устраиваться на работу в офис компании, где работала его бывшая жена. В это время она пила с коллегами чай, и мужчина к ним присоединился.

Он стал шутить над экс-возлюбленной, они поругались. Когда у мужчины кончились аргументы, он бросил в нее чайник и железную кружку, они попали женщине в грудь и в плечо.

За это 58-летний актюбинец оказался на скамье подсудимых по обвинению в нанесении побоев. Судмедэкспертиза установила, что побои не повлекли вред здоровью.

Женщина в суде рассказала, что его не простила, наказание оставила на усмотрение суда, но попросила, чтобы он больше к ней не подходил, так как она боится его.

Обвиняемый признался в суде, что запустил чайником в бывшую жену из-за ревности и злости. Кстати, в это время в офисе находился и ее нынешний муж, который вступился за нее.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что полученные от чайника и кружки кровоподтеки не причинили легкого вреда здоровью, а сам обвиняемый раскаялся в преступлении.

Суд приговорил его к 40 часам общественных работ и запретил разыскивать и преследовать потерпевшую, звонить ей и контактировать с ней против ее воли.

Ранее в Павлодарской области к общественным работами приговорили местного жителя, который нанес телесные повреждения бывшей супруге. Также мужчину постановили на профилактический учет в службу пробации.

А житель Актюбинской области избил бывшую жену за подачу заявления в суд на взыскание алиментов. Он причинил здоровью женщины тяжкий вред и был приговорен к нескольким годам ограничения свободы.