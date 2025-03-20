Казахстанке отменили штраф за превышение скорости из-за ошибки системы "Автоураган"
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В Костанае отменили постановление о нарушении скоростного режима из-за ошибок фиксации со стороны системы "Автоураган", передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, постановление управления административной полиции Костанайской области в отношении казахстанки, управлявшей автомобилем Exeed LX, в связи с отсутствием состава в ее действиях административного правонарушения отменил специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.
Согласно материалам дела, 27 января 2025 года в Костанае система автоматической фиксации "Автоураган" зарегистрировала превышение установленной скорости у автомобиля под управлением казахстанки, которая при разрешенной скорости 60 км/ч двигалась якобы со скоростью 76 км/ч.
На основании этих данных было вынесено предписание о наложении штрафа.
Однако, не согласившись с предписанием, женщина обратилась в суд. Она представила видеозапись с регистратора, которая поставила под сомнение точность фиксации скорости.
"Независимый анализ данных, проведенный специалистами, подтвердил некорректность работы системы "Автоураган", включая кратковременный сбой и ошибочную фиксацию скорости", - отметили в суде.
Дополнительное внимание было уделено фактической скорости движения других транспортных средств, фиксировавшихся системой в то же время на этом участке дороги.
"По заключению экспертов, реальная скорость автомобиля казахстанки с учетом движения в потоке не превышала 60 км/ч и соответствовала показаниям видеорегистратора", - уточнили в суде.
С учетом обстоятельств суд установил факт некорректной фиксации нарушения. Также суд принял решение об отмене постановления в связи с отсутствием в действиях казахстанки состава административного правонарушения.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, что начала года штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД изменились в Казахстане. Они выросли на 6,5% вместе с ростом МРП, в котором определяются их размеры. И чем больше сумма взыскания, тем сильнее может ощущаться этот рост.
Штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства в 2025 году следующие:
- на 10-20 км/ч - 19 660 тенге (5 МРП);
- 20-40 км/ч - 39 320 тенге (10 МРП);
- 40-60 км/ч - 78 640 тенге (20 МРП);
- 60 и более км/ч - 157 280 тенге (40 МРП).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229579-kazahstanke-otmenili-shtraf-za-prevyshenie-skorosti-iz-za-oshibki-sistemy-avtouragan/