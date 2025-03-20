Казахстанке отменили штраф за превышение скорости из-за ошибки системы "Автоураган"

В Костанае отменили постановление о нарушении скоростного режима из-за ошибок фиксации со стороны системы "Автоураган", передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, постановление управления административной полиции Костанайской области в отношении казахстанки, управлявшей автомобилем Exeed LX, в связи с отсутствием состава в ее действиях административного правонарушения отменил специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

Согласно материалам дела, 27 января 2025 года в Костанае система автоматической фиксации "Автоураган" зарегистрировала превышение установленной скорости у автомобиля под управлением казахстанки, которая при разрешенной скорости 60 км/ч двигалась якобы со скоростью 76 км/ч.

На основании этих данных было вынесено предписание о наложении штрафа.

Однако, не согласившись с предписанием, женщина обратилась в суд. Она представила видеозапись с регистратора, которая поставила под сомнение точность фиксации скорости.

"Независимый анализ данных, проведенный специалистами, подтвердил некорректность работы системы "Автоураган", включая кратковременный сбой и ошибочную фиксацию скорости", - отметили в суде.

Дополнительное внимание было уделено фактической скорости движения других транспортных средств, фиксировавшихся системой в то же время на этом участке дороги.

"По заключению экспертов, реальная скорость автомобиля казахстанки с учетом движения в потоке не превышала 60 км/ч и соответствовала показаниям видеорегистратора", - уточнили в суде.

С учетом обстоятельств суд установил факт некорректной фиксации нарушения. Также суд принял решение об отмене постановления в связи с отсутствием в действиях казахстанки состава административного правонарушения.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, что начала года штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД изменились в Казахстане. Они выросли на 6,5% вместе с ростом МРП, в котором определяются их размеры. И чем больше сумма взыскания, тем сильнее может ощущаться этот рост.

Штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства в 2025 году следующие:

на 10-20 км/ч - 19 660 тенге (5 МРП);

(5 МРП); 20-40 км/ч - 39 320 тенге (10 МРП);

(10 МРП); 40-60 км/ч - 78 640 тенге (20 МРП);

(20 МРП); 60 и более км/ч - 157 280 тенге (40 МРП).