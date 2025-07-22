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      Уведомление о превышении скорости помогло найти пропавшее авто в СКО

      Опубликовано:

      Угон автомобиля
      Мужчина вскрывает авто. Иллюстративное фото: koldunova / Getty Images

      В Северо-Казахстанской области раскрыли угон автомобиля "по горячим следам" - уведомление о превышении скорости позволило установить движение машины, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в дежурную часть полиции Есильского района поступило заявление от жительницы села Покровка о краже ее автомобиля Lada Priora.

      В ходе проверки женщина также сообщила, что вскоре после пропажи получила уведомление о превышений скорости. Нарушение было зафиксировано около 5 утра на Покровском мосту автоматизированным аппаратно-программным комплексом "Мегакам.Қорғау".

      На основании видеозаписи сотрудники полиции установили направление движения похищенного автомобиля. Немедленно была организована работа по его перехвату. Ориентировки передали во все районные подразделения, лежащие на вероятном маршруте.

      В рамках плана перехвата в Жамбылском районе выставили стационарные посты. В результате скоординированных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали авто на дороге Приишимка - Архангелка.

      "За рулем находился 32-летний житель Покровки с признаками алкогольного опьянения. Мужчина был передан следственно-оперативной группе Есильского районного отдела полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту угона", - рассказали в МВД.

      По словам полицейских, своевременное выявление и задержание злоумышленника позволило предотвратить возможные последствия: пьяный водитель мог стать причиной серьезного ДТП на загородной трассе.

      Ранее в Алматы с территории парковки у жилого дома угнали автомобиль. По информации МВД, на машину установили подложные госномера и вывезли ее в Алматинскую область, где спрятали в одном из частных домов. Полицейские задержали двоих подозреваемых.

      Также троих жителей Алматы задержали по подозрению в угоне мопедов по ночам. В полиции считают, что они причастны к четырем кражам.

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