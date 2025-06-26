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    Казахстанским водителям приходят ошибочные штрафы: в чем причина и куда обращаться

    Опубликовано:

    Автомобили на дороге
    Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Казахстанцы получают штрафы за нарушения на дорогах, которых они не совершали. К ошибке может привести сбой в электронной системе фиксации нарушений, передает "31 канал".

    Журналистам телеканала водитель Айша Кошеман рассказала, что получила уведомление о нарушении скоростного режима на трассе. Однако, по ее словам, в день фиксации она за руль не садилась. Девушке удалось отстоять свою правоту.

    "Я увидела этот штраф, но так как в этот день в город не выезжала, обратилась с заявлением через eOtinish, и мне аннулировали штраф, я ничего не платила", - сказала Айша Кошеман.

    Девушке повезло решить проблему быстро и без волокиты. Однако люди часто оплачивают штрафы не глядя и не вдаваясь в подробности. А между тем электронные системы фиксации нарушений не застрахованы от сбоев.

    Президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов сообщил, что камеры могут неверно распознать номерные знаки: на это влияют погодные условия, солнечные блики и загрязнение объективов. Даже незначительное искажение способно привести к ошибке.

    "Электроника заточена под всякие точные линии и распознавание точных знаков, и, когда идет перелом света или еще что-то, она не может включить интеллектуальные признаки. Даже если машина не та, ей будет все равно. Она прочитала номер, ей показался определенный формат - и она выдала штраф на то, что ей увиделось", - пояснил Арсен Шакуов.

    В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что человеческого умысла в ошибочных штрафах нет, а все спорные ситуации подлежат разрешению в правовом порядке.

    "В случае возникновения спорных вопросов по правонарушениям, зафиксированным техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, гражданам необходимо обращаться в территориальное подразделение административной практики департамента полиции по месту жительства", - сообщили в пресс-службе МВД.

    Подробно ознакомиться с обстоятельствами правонарушения можно через информационный сервис Qamqor. Он предоставляет доступ к фото- и видеоматериалам с указанием даты и времени фиксации. Здесь же можно подать обращение и получить официальный ответ. Ошибочные штрафы могут быть аннулированы, но процедура занимает время.

    Отмечается, что в прошлом году казахстанцы заплатили штрафов почти на 140 млрд тенге.

    Напомним, недавно в Костанае отменили предписания о наложении штрафа за нарушение требований дорожного знака. Для этого в суде исследовали видеозаписи.

    Также в Костанае женщине-водителю отменили штраф за превышение скорости из-за ошибки системы "Автоураган". Казахстанка предоставила видеозапись с регистратора, которая поставила под сомнение точность фиксации скорости.

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